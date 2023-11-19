Болгария отрезает ЛУКОЙЛ от моря

Болгария решила ускорить отказ от российской нефти на принадлежащем ЛУКОЙЛу НПЗ в Бургасе. Власти страны ввели для завода запрет на экспорт нефтепродуктов с января, а с марта запретили ему перерабатывать российскую нефть. ЛУКОЙЛ заявил, что эти меры несут большие риски для болгарского топливного рынка, так как завод может остановиться. Эксперты полагают, что тем самым власти Болгарии вынуждают ЛУКОЙЛ продать этот актив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа в Бургасе

Фото: Oleg Popov / Reuters Нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа в Бургасе

Фото: Oleg Popov / Reuters

Нефтеперерабатывающему заводу ЛУКОЙЛа в болгарском Бургасе мощностью около 9 млн тонн с 2 марта 2024 года запретят использовать в качестве сырья российскую нефть, а с начала января завод лишится квот на экспорт нефтепродуктов. Такое решение приняли депутаты парламентского большинства, сообщила председатель парламентской группы коалиции партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и «Союза демократических сил» Десислава Атанасова. По ее словам, на такой переходный период власти согласились «только для того, чтобы не было финансовых сотрясений на рынке топлива, а именно ущерба от повышения стоимости бензина и дизеля». Законодательно запрет должен быть утвержден до конца ноября.

«ЛУКОЙЛ Нефтохим» уже заявил об угрозе остановки производства в связи с отменой квот на экспорт нефтепродуктов. Там отметили, что прекращение работы повлечет за собой логистические риски и возможный кризис в снабжении Болгарии топливом.

Правящая коалиция Болгарии прежде предлагала прекратить переработку нефти из России в трехдневный срок, но это предложение не получило поддержку других депутатов. Совет безопасности при правительстве Болгарии 16 ноября признавал оптимальным сроком отказа от российской нефти октябрь 2024 года. В сентябре парламент согласился с этим, но теперь решил пересмотреть это условие. Согласно утвержденному тогда законопроекту, НПЗ имел право перерабатывать не более 80% нефти российского происхождения до 31 декабря 2023 года, не более 75% — до 31 марта 2024 года, не более 50% — до 30 июня 2024 года, а до конца сентября 2024 года этот показатель должен был снизиться до 25% с полным отказом к октябрю 2024 года. При этом санкции ЕС разрешают Болгарии покупать российскую нефть до 2025 года.

Собеседники “Ъ” полагают, что решение ускорить отказ от российской нефти — это попытка давления на ЛУКОЙЛ, который пока отказывается продавать НПЗ в Бургасе.

В конце октября Litasco SA (основной акционер «ЛУКОЙЛ Нефтохим») заявляла, что не получала предложений о продаже завода, не ведет подобных переговоров и поиск потенциальных покупателей. В этом году София ввела для НПЗ налог на прибыль 60%, который будет сокращен до 15% только после продажи актива. Кроме того, завод обязан провести модернизацию на €500 млн для возможности переработки нероссийских сортов нефти. Если российская компания не будет выполнять требования о полной диверсификации поставок нефти, правительство сможет передать НПЗ и другие ее активы в стране государству через специального управляющего. Кроме того, власти Болгарии в этом году выписали ЛУКОЙЛу штраф $108 млн за злоупотребление доминирующим положением на топливном рынке и досрочно расторгли концессию на нефтяной терминал в Росенеце.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что ЛУКОЙЛ «выдавливают» из Болгарии всеми способами и, если бы страна самостоятельно не ускорила этот процесс, НПЗ все равно пришлось бы с 2025 года перестать принимать российскую нефть. Для ЛУКОЙЛа это будет серьезным ударом, считает он. «Компания специально выстраивала вертикальную интеграцию на своих болгарских активах для работы на европейских рынках. ЛУКОЙЛ поставлял свою нефть, которую принимал на своих портовых мощностях, перерабатывал на своем НПЗ и потом продавал в основном через собственную сеть заправочных станций. Без синергии НПЗ и для компании теряет экономический смысл»,— полагает эксперт. Он сомневается, что ЛУКОЙЛ в перспективе останется владельцем завода, а также опасается, что в итоге актив у компании могут просто забрать. ЛУКОЙЛ в этом году закрыл сделку по продаже своего крупнейшего НПЗ в Европе — ISAB на Сицилии, у компании остается НПЗ в Плоешти в Румынии и доля в НПЗ в Нидерландах.

Ольга Мордюшенко