Курские власти назвали размер компенсаций за пострадавшее от обстрелов жилье

Правительство Курской области разработало порядок выплат жителям, чья недвижимость пострадала от обстрелов со стороны Украины. Как сообщил губернатор Роман Старовойт, финансовая поддержка будет выделяться на покупку или строительство нового жилья на территории региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Размер выплат, по словам господина Старовойта, будет рассчитываться исходя из общей жилплощади и установленной для региона стоимости 1 кв. м — 74,05 тыс. руб. «В случае если стоимость жилого помещения окажется меньше величины установленной выплаты, помощь будет предоставлена в том размере, который указан в договоре купли-продажи. Если же стоимость жилого помещения окажется больше установленной выплаты, то гражданин сможет добавить собственные средства»,— пояснил Роман Старовойт в своем в Telegram-канале.

Из-за атак со стороны Украины в Курской области повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. В регионе запрещены массовые мероприятия и использование беспилотников. Весной нынешнего года власти Курской области предлагали временное переселение жителям приграничных районов, но те отказывались.

Власти приграничной с Украиной Белгородской области также компенсируют недвижимость пострадавшим от обстрелов жителям. К концу лета, по данным местных властей, из 1755 собственников домовладений, утративших жилье, заявления о согласии на предоставление новых получены от 1481 человека.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж