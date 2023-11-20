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Коммерсантъ FM
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Украина сообщила о возвращении 94 тел погибших военнослужащих

Украина получила тела и останки 94 военнослужащих, погибших в ходе боевых действий, сообщил украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. В штабе уточнили, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права «противоположной стороне» также были переданы тела военнослужащих. Российская сторона пока не комментировала информацию.

Согласно сообщению в Telegram-канале украинского координационного штаба, тела передадут представителям правоохранительных органов Украины для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления личности погибших. В штабе отметили, что возвращение тел состоялось при содействии Международного комитета Красного Креста, МВД Украины, Объединенного центра освобождения заложников СБУ и других силовых структур и ведомств.

В последний раз об обмене телами погибших военнослужащих Россия и Украина сообщали 6 октября. Тогда, согласно заявлению депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, Россия получила тела 60 военных. Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил о получении 64 тел погибших.

О том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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