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Коммерсантъ FM
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Глава Пентагона прибыл в Киев и заверил в продолжении поддержки Украины

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев для встречи с украинскими властями. Официально о визите главы Пентагона не сообщалось.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

«Я только что прибыл в Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами»,— написал господин Остин в соцсети X (бывший Twitter).

Глава Пентагона добавил, что своей поездкой он демонстрирует поддержку Украины со стороны США в борьбе за ее свободу «как сейчас, так и в будущем». К сообщению Ллойд Остин прикрепил фотографию: на вокзале в Киеве он и американский посол Бриджет Бринк жмут друг другу руки.

В предыдущий раз министр обороны США посещал Украину в апреле 2022 года после согласования пакета военной помощи на $800 млн — общий объем финансовой поддержки тогда составил более $3,4 млрд с начала военной операции. В ноябре 2023 года в результате очередного согласования бюджета в Конгрессе США не был согласован пакет экстренного финансирования Украины и Израиля на $106 млрд.

Подробнее — в тексте «Ъ» «У Конгресса нет ничего более постоянного, чем временное».

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