В Белгороде после атаки БПЛА в пунктах временного размещения находятся 57 человек
После налета беспилотников на Белгород в ночь на 25 октября в пунктах временного размещения (ПВР) разместили 57 человек. Об этом сообщили «РИА Новости» в городской администрации.
По предварительным данным, в результате атаки погибли два мирных жителя, еще 13 человек получили ранения, в том числе сотрудник скорой помощи. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что в ПВР решили переехать 53 человека. Таким образом, число размещенных увеличилось до 57.
По информации губернатора Белгородской области Александра Шуваева, в результате атаки повреждены 30 многоквартирных домов, четыре частных дома, 35 автомобилей, три административных здания, восемь коммерческих и три социальных объекта.