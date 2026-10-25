Губернатор Русских: над территорией Ульяновской области уничтожены два БПЛА

Господин Русских также напомнил о действующих мерах безопасности: категорически запрещено публиковать в соцсетях и мессенджерах фотографии и видеозаписи пролета БПЛА, их обломков, а также кадры работы систем ПВО. При визуальном обнаружении беспилотников необходимо немедленно сообщать об этом службам экстренного реагирования по номеру 112.