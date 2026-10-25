Губернатор Русских: над территорией Ульяновской области уничтожены два БПЛА
Над территорией Ульяновской области дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два вражеских беспилотных летательных аппарата. Глава региона Алексей Русских сообщил, что пострадавших и повреждений имущества нет. Место падения обломков зарегистрировано в Кузоватовском районе.
По словам губернатора, на месте происшествия работают оперативные службы. Он призвал жителей не приближаться к фрагментам сбитых дронов, так как они могут быть смертельно опасны.
Господин Русских также напомнил о действующих мерах безопасности: категорически запрещено публиковать в соцсетях и мессенджерах фотографии и видеозаписи пролета БПЛА, их обломков, а также кадры работы систем ПВО. При визуальном обнаружении беспилотников необходимо немедленно сообщать об этом службам экстренного реагирования по номеру 112.