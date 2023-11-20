МВД РФ объявило в розыск победительницу «Евровидения-2016» от Украины Джамалу

Народная артистка Украины Джамала (Сусана Джамаладинова), одержавшая победу на конкурсе «Евровидение» в 2016 году, объявлена в федеральный розыск, следует из базы данных МВД. Указывается, что ее разыскивают по уголовной статье. По какой именно, не уточняется.

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По информации «Медиазоны» (признана иностранным агентом), Джамала была объявлена в розыск в середине октября. Издание пишет, что ее обвиняют в распространении фейков о российской армии (ч. 1 ст. 207.3 УК). В ноябре Джамала была заочно арестована российским судом.

В 2016 году Джамала, представляя Украину, одержала победу в конкурсе песни «Евровидение» с композицией «1944», посвященной сталинской депортации крымских татар.

Милена Костерева