Протестующие провели «субботник»
Что происходит в городах Европы на фоне демонстраций
Во Франции хотят блокировать соцсети на время протестов. По крайней мере, об этом говорится в письме премьера Себастьена Лекорню к основным провайдерам страны. Его текст первым опубликовало издание Blast. По мнению главы правительства, именно соцсети сыграли решающую роль в координации беспорядков. 24 октября на улицы городов вышли сотни тысяч человек. Акции охватили Францию, Италию, Албанию, Испанию и Бельгию.
Самые масштабные выступления прошли в городах Франции. 24 октября на улицы, по оценке профсоюзов, вышли 800 тыс. человек. МВД насчитало вдвое меньше. Среди участников — рабочие, студенты и «желтые жилеты». Они протестуют из-за роста стоимости жизни и проблем в образовании. В Лионе, Марселе и других городах силовики применили слезоточивый газ и водометы. Почти 1 тыс. человек задержали. Для поддержания порядка власти привлекли 70 тыс. полицейских и жандармов.
В Париже закрыли Лувр, музей Орсе и более 20 станций метро. Владельцы магазинов в центре заколотили витрины фанерой. Но именно в столице демонстрации прошли спокойнее, чем в других городах, рассказал корреспондент “Ъ” Алексей Тарханов:
«В Париже суббота началась совершенно обычно: рынок, продажа цветов, мяса, круассанов и все прочее. Все серьезные события начинаются не раньше 14 часов, когда все уже выспятся и приедут из пригородов. В столице шествие прошло довольно спокойно, потому что для него назначили маршрут, условно, по кольцевой автодороге. Это трасса, которая проходит внутри города, и там не так уж много того, что можно поломать, угнать или поджечь. Демонстранты прошли до площади Нации, и там уже некоторые остались подраться с полицией, но так бывает на каждой манифестации.
В Париже еще очень помогла погода: ветренная, холодная и дождливая она не очень способствует протестным настроениям. Вместе с тем в Марселе тоже произошли столкновения с правоохранителями. Каждая политическая сила пытается, конечно, этими протестами воспользоваться. Считается, что они вдохновляются крайне левыми, но с тем же успехом недовольством людей пользуются и крайние правые».
В столице Албании Тиране 24 октября на улицы вышли старшеклассники и студенты. Они потребовали снизить плату за обучение, увеличить государственные расходы на образование и бороться с коррупцией. Часть демонстрантов призывала к отставке премьер-министра Эди Рамы. Не обошлось без столкновений с полицией. Власти применили водометы, а протестующие забрасывали силовиков камнями и бутылками, сообщают местные СМИ.
В Италии акции тоже сопровождались беспорядками. Наиболее ожесточенные столкновения были в Турине. Там участники шествия забрасывали полицейских файерами, а те ответили слезоточивым газом. Также сообщалось о стычках в Болонье, Флоренции и Милане. Власти усилили меры безопасности, проводили обыски и задержания. А в Риме часть демонстрантов проникла в Колизей, рассказал работающий в Италии корреспондент «РИА Новости» Александр Логунов:
«Изначально состоялся согласованный антивоенный марш, манифестация-шествие, люди дошли в центр города. И уже после завершения акции, через час-полчаса на место стали стягиваться молодые люди. То есть сразу же средний возраст участников резко сократился.
Потом толпа молодежи дошла до Колизея, там уже были и более радикально настроенные люди. Протестующие попытались прорваться к Колизею. Когда на площадь прибыл наряд полиции, все как-то разошлись в разные стороны. Но затем шествие постепенно стало заново оформляться на окрестных улицах, активисты подошли к базилике Санта-Мария-Маджоре. Там их встретил очередной кордон полиции, но обошлось без столкновений и стычек».
В Мадриде на улицы вышли тысячи протестующих. Они потребовали повысить выплаты с учетом реальной инфляции и приравнять минимальную пенсию к минимальной зарплате. По данным местных СМИ, демонстрации в Испании пока проходят мирно. Совсем другая обстановка в Брюсселе. Там уличные акции против сокращения расходов на образование переросли в ожесточенные столкновения с полицией. Участники также обвинили силовиков в жестокости.
Демонстранты строили баррикады из дорожных знаков и поджигали их. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки. Девять человек задержали. Некоторых подозревают в подстрекательстве к беспорядкам и незаконном хранении оружия.