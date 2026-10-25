Протестующие провели «субботник»

«В Париже суббота началась совершенно обычно: рынок, продажа цветов, мяса, круассанов и все прочее. Все серьезные события начинаются не раньше 14 часов, когда все уже выспятся и приедут из пригородов. В столице шествие прошло довольно спокойно, потому что для него назначили маршрут, условно, по кольцевой автодороге. Это трасса, которая проходит внутри города, и там не так уж много того, что можно поломать, угнать или поджечь. Демонстранты прошли до площади Нации, и там уже некоторые остались подраться с полицией, но так бывает на каждой манифестации.