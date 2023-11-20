МИД России: антироссийская политика Финляндии не останется без ответа

Директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев заявил, что Финляндия после февраля 2022 года начала вести «последовательную конфронтационную антироссийскую политику». По его словам, на развитие российско-финского диалога также повлияло вступление Финляндии в НАТО. Дипломат подчеркнул, что Россия не намерена оставлять без ответа «антироссийские действия» Финляндии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В интервью «РИА Новости» Сергей Беляев отметил, что после начала военной операции на Украине Финляндия начала активно поддерживать украинскую сторону, поставлять вооружение, а также вводить санкции в отношении России. Кроме того, по словам дипломата, после вступления Финляндии в НАТО был нанесен «трудновосполнимый урон некогда развитому торгово-экономическому сотрудничеству с Россией» и «свернуты традиционно активный двусторонний политический диалог и плотные межведомственные контакты» между странами.

Российский дипломат напомнил, что в сентябре 2022 года финские власти ввели запрет для россиян на въезд в страну по шенгенской визе с целью туризма. «При нынешнем русофобском курсе финских властей возможны, к сожалению, любые сценарии. Определенно можно сказать, что любые антироссийские действия не останутся без ответа. Его содержание будет зависеть от конкретных параметров решений, которые могут быть приняты в Хельсинки по данному вопросу, если говорить прямо — грабительскому отъему собственности россиян»,— заключил Беляев.

С июля 2023 года финские власти ввели ограничение на въезд в страну для россиян, владеющих недвижимостью. В октябре Финляндия присоединилась к решению Еврокомиссии и запретила автомобилям с российскими номерами въезжать в на территорию страны. В начале ноября через КПП «Иматра», «Нуйамаа» и «Ваалимаа» в Финляндию перестали пускать велосипедистов из России.

Подробнее о том, что происходит на границе России и Финляндии — в материале «Ъ FM» «Пограничное состояние».