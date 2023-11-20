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Коммерсантъ FM
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Правительство поддержало штрафы за непродажу валютной выручки

Правительство дало положительный отзыв на законопроект группы депутатов и сенаторов о введении штрафов за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки. Инициатива концептуально поддержана, но с замечаниями, передают «Ведомости» со ссылкой на документ.

Авторам законопроекта рекомендовали прописать предельный размер штрафа. Сейчас он предложен в документе на уровне 40–50 тыс. руб. для должностных лиц и в размере от 3/4 до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке, для юрлиц.

Группе депутатов и сенаторов также нужно определить, какое ведомство будет заниматься рассмотрением таких дел. Валютным контролем в России занимаются ФНС, Росфинмониторинг, ЦБ и ФТС. Как отмечает правительства, авторы также неверно сформулировали временные рамки ответственности экспортеров. Законопроектом предполагается, что штрафовать можно будет за нарушения, начиная с 11 октября, когда был издан указ президента о продаже валютной выручки. Как пишет правительство, установление административной ответственности задним числом противоречит Конституции.

Решение было согласовано с Минюстом, Минэком и Минфином. Министерство финансов сообщило «Ведомостям», что документ поддержали, потому что он устанавливает ответственность за нарушения указа президента.

Указ президента о возврате для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке носит закрытый характер. Перечень организаций не раскрывается, однако, по данным «Ъ», в него попали компании, у которых доля экспорта в выручке превышает 60%.

О предложенных штрафах — в материале «Ъ FM» «Убеждение штрафами».

Леонид Уварчев

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