Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки более 1 тыс. беспилотников ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 1 072 беспилотника самолетного типа, заявили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, российские войска также нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые, как утверждается, используются в интересах Вооруженных сил Украины. Кроме того, поражены места хранения и запуска беспилотников дальнего действия.
В Минобороны добавили, что удары наносились с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Подразделения также атаковали пункты временной дислокации украинских военных в 159 районах.