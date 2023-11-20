Федерация конного спорта допустила россиян до турниров в нейтральном статусе

Исполком Международной федерации конного спорта (FEI) решил допустить к соревнованиям в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщается на сайте Федерации конного спорта России. Подробнее условия и сроки допуска спортсменов в качестве нейтральных лиц обсудят в декабре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

«Исполком FEI позволил российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Условия и сроки реализации данного решения будут предложены на утверждение исполкому FEI во время телеконференции в декабре 2023 года»,— говорится в заявлении организации.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям спорта отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях 28 февраля 2022 года. 13 октября текущего года глава МОК Томас Бах заявил, что приглашения нейтральных спортсменов из России на Олимпийские игры в Париже будут согласовывать с международными и национальными спортивными институтами.

Нынешней осенью МОК приостановил работу Российского олимпийского комитета из-за включения в его состав советов присоединенных регионов (ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей). В МОК полагают, что советы до сих пор находятся в подчинении Национального олимпийского комитета Украины.

Подробнее об отстранении Российского олимпийского комитета — в материале «Олимпийский комитет — России».

Анастасия Ларина