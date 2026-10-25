ВС России с помощью «Гераней» поразили вантовый мост в районе Запорожья
Российские военные нанесли удар по вантовому мосту в районе Запорожья с использованием беспилотников «Герань». Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, операцию провели специалисты войск беспилотных систем. В воскресенье Минобороны опубликовало видеозапись удара.
На кадрах запечатлены взрывы на мосту в момент атаки. Других подробностей произошедшего, в том числе информации о повреждениях сооружения, в сообщении не приводится.