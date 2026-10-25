Глава Минобороны Британии отвел 1 тыс. дней на подготовку к возможной войне

Вопрос о сроках подготовки британской армии к потенциальному конфликту поднимался и ранее. В 2024 году начальник штаба сухопутных войск Роланд Уокер заявлял о необходимости привести вооруженные силы в готовность в течение трех лет с учетом угроз со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Он связывал модернизацию армии с задачей сдерживания потенциальных противников.