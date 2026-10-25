Глава Минобороны Британии отвел 1 тыс. дней на подготовку к возможной войне
Великобритании необходимо в течение ближайших 1 тыс. дней обеспечить готовность к возможному военному конфликту. Такой срок обозначил министр обороны страны Уэс Стритинг в статье для The Telegraph. По его оценке, к 2030 году потенциальные противники могут получить достаточные военные и экономические ресурсы для нападения на королевство.
Глава оборонного ведомства считает, что Лондону следует ускорить обновление вооруженных сил, расширить собственные производственные мощности и укрепить сотрудничество с союзниками по НАТО и США. При этом он признал, что британская армия пока не достигла необходимого уровня готовности к возможному конфликту.
Стритинг также обратил внимание на расширение спектра угроз национальной безопасности. Помимо риска прямого военного столкновения, Великобритания сталкивается с государственным терроризмом, диверсиями и другими действиями, направленными на нарушение работы критически важной инфраструктуры. По мнению министра, подготовка к таким сценариям должна стать одним из главных направлений государственной политики.
Вопрос о сроках подготовки британской армии к потенциальному конфликту поднимался и ранее. В 2024 году начальник штаба сухопутных войск Роланд Уокер заявлял о необходимости привести вооруженные силы в готовность в течение трех лет с учетом угроз со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Он связывал модернизацию армии с задачей сдерживания потенциальных противников.