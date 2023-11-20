МВД России объявило в розыск главу администрации Киева Сергея Попко

В базе розыска МВД России появилась карточка бывшего командующего сухопутными войсками вооруженных сил Украины, ныне главы администрации Киева Сергея Попко. Сообщается, что розыск идет в рамках уголовного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Defense Visual Information Distribution Service Фото: Defense Visual Information Distribution Service

В августе Следственный комитет России предъявил Сергею Попко заочное обвинение за обстрелы ВСУ в Донбассе с марта 2016 года по август 2019 года. По данным следствия, за этот период погибли 180 человек, было разрушено или повреждено более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры.

Сергей Попко стал главой Киевской администрации в октябре 2022 года. До этого с 2016 по 2019 год он был командующим сухопутными войсками ВСУ, а с 2019 по 2020 год был главным инспектором Минобороны Украины. Проходил службу в Ираке.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».