Мебель встраивают в бюджет

Сокращение покупательной способности и освобождение ниши в массовом сегменте мебельного рынка повысили интерес производителей к бюджетным линейкам. Так, 70% российских поставщиков среднего и дорогого сегмента перешли к продаже более доступных коллекций, чтобы сохранить долю рынка, оборот которого может сократиться по итогам года. При этом себестоимость мебели остается под давлением из-за импортных комплектующих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Около 70% российских производителей мебели среднего и выше среднего сегмента перешли к продаже более доступных коллекций, говорится в исследовании агентства E-Promo. Там отмечают, что улучшение предложения для потребителей с низкой покупательной способностью позволит сохранить долю рынка, оборот которого по итогам 2023 года может сократиться либо незначительно вырасти. Для исследования сравнивалась ассортиментная матрица 15 ключевых компаний отрасли и проводились опросы участников рынка.

По данным E-Promo, при выходе в новую нишу бюджетной мебели производители создают новые марки в дополнение к основному бренду или разрабатывают отдельный ассортимент для продажи исключительно на онлайн-площадках. ГК «Аскона», к примеру, запустила бюджетный бренд товаров для сна buyson, которые будут продаваться онлайн (см. “Ъ” от 25 октября 2022 года). Гендиректор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков говорит, что на фоне растущего запроса на эконом-сегмент компания в этом году внедрила в производство типовые модульные кухни «Лайт».

Один из основателей Mr.Doors Максим Валецкий говорит, что активному развитию в сегменте бюджетной мебели способствует ослабление курса рубля и уход некоторых иностранных игроков. Помимо шведской IKEA российский рынок после начала военных действий на Украине покинула датская сеть Jysk, были закрыты магазины товаров для дома Zara Home, H&M Home. По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности (АМДПР), которые приводит E-Promo, по итогам первой половины 2023 года доля импортной мебели на рынке РФ сократилась до 25% против 41% в 2022 году.

В высоком ценовом сегменте выше конкуренция, больше издержек, в том числе на дополнительные услуги и сервисы, поэтому часть производителей могла переориентировать мощности на выпуск более бюджетной и популярной мебели, особенно для быстрорастущего онлайн-рынка, говорит управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» (среди объектов — «Центр дизайна» в Румянцево) Алексей Ванчугов. На Ozon оборот товаров в категории мебели в первой половине года вырос на 153%, а продажи крупногабаритной мебели увеличились в 3,2 раза год к году. У «Яндекс Маркета» с января по сентябрь спрос на мебель увеличился в 2,6 раза год к году.

Как отмечается в исследовании E-Promo, для поддержания спроса в текущих условиях производители и продавцы мебели также стали активнее использовать скидки и акции, программы лояльности, рассрочки. Рост числа покупок в рассрочку отмечает и Максим Валецкий. По его словам, у Mr.Doors показатель относительно прошлого года вырос более чем на 10%, а по итогам года может увеличиться на 15%. К основным факторам роста спроса на услугу господин Валецкий относит растущий уровень инфляции, мотивирующий потребителей не откладывать запланированные покупки, а также тренд на комплексные заказы мебели в одном месте.

По данным АМДПР, объем производства мебели в России за девять месяцев 2023 года вырос на 27,3% год к году, до 46,7 млн единиц, что стало рекордным показателем с 2019 года. Гендиректор мебельной компании Lazurit Денис Егоров говорит, что объем продаж мебели остается на уровне прошлого года. Как отмечает Александр Шестаков, из-за удорожания недвижимости у покупателей остается меньше средств на обустройство квартиры. А себестоимость мебели остается под давлением из-за высокой доли импортных комплектующих: фурнитуры, лаков, красок, тканей и прочего, указывает он. Алексей Ванчугов считает, что спрос на недорогую мебель продолжит расти и в 2024 году, в том числе за счет программ застройщиков, предлагающих меблировку квартир.

Алина Савицкая