«Дж. П. Морган» пошел против тренда

Российский дочерний банк американского JP Morgan Chase, заявлявшего о сворачивании деятельности в стране еще в марте 2022 года, по итогам января—сентября 2023 года стал первым по размеру активов среди иностранных инвестбанков в РФ. Активы банка в целом за два года выросли более чем вчетверо. Эксперты полагают, что рост активов и пассивов связан с участием инвестбанка в конверсионных и своповых операциях. По их мнению, американские банки в текущих условиях в целом «боятся вторичных санкций меньше, чем европейские».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Baker / AP Фото: Mark Baker / AP

Согласно отчетности по РСБУ по итогам девяти месяцев 2023 года «Дж. П. Морган банк Интернешнл», дочерней структуры одноименной американской кредитной организации в РФ, объем его активов увеличился на 48%, превысив 203 млрд руб. За 2022 год показатель также вырос — почти в 2,9 раза, до 137,1 млрд руб. Пассивы банка увеличились с начала 2022 года почти в 12 раз и на конец третьего квартала года составили 180,3 млрд руб. (с начала 2023 года их объем вырос на 54,5%).

Среди дочерних структур других иностранных инвестбанков в России положительную, хотя и в меньше степени, динамику активов, показали Натиксис-банк (рост на 16,5% за январь—сентябрь), «Кредит Свисс (Москва)» (на 13,85%), «БНП Париба» (на 5,2%).

Остальные иностранные инвестбанки преимущественно сокращали активы. Общее снижение, по подсчетам “Ъ” на основе отчетностей банков по РСБУ, составило 4,5–40%. Лидером падения в абсолютном выражении стал «ИНГ Банк Евразия», принадлежащий голландской финансовой группе ING Group. Его активы сократились на 40%, до 147,8 млрд руб. против роста на 125% в 2022 году. На сайте ИНГ-банка говорится, что он «продолжает сотрудничество с международными клиентами в России, но приостановил новый бизнес с российскими компаниями». В результате банк уступил позицию крупнейшего по активам иностранного инвестбанка в России «Дж. П. Морган банку».

Согласно отчетности «Дж. П. Морган банка», основной объем его активов (около 80%) приходится на засекреченные строки бухгалтерского учета, которые российские кредитные организации могут не раскрывать по решению ЦБ. Например, сейчас в отчетностях по РСБУ банки не публикуют объем производных финансовых инструментов (ПФИ), инвестиций в дочерние и зависимые организации, а также «прочие активы». Если суммировать и проанализировать «незасекреченные» строки бухучета «Дж. П. Морган банка», по ним наблюдалось снижение более чем втрое.

В российском банке и американском JP Morgan Chase на запросы “Ъ” не ответили. JP Morgan Chase еще в марте 2022 года в числе первых заявлял, что сворачивает бизнес в России. В отчетности банк подчеркивает, что ввел «меры контроля для снижения риска несоблюдения санкций и предотвращения операций с подсанкционными лицами и их имуществом».

Финансовый эксперт Ольга Ульянова полагает, что в условиях ограниченного доступа российских финансовых институтов к валютному рынку американские банки могут участвовать как контрагенты в конверсионных операциях и операциях свопования рубля и доллара. «С точки зрения обслуживания коммерческих клиентов инвестбанки не являются ключевыми игроками на рынке, однако могут предоставлять консультационные и расчетные услуги, в том числе для иностранных компаний, решивших продолжить бизнес в РФ или не успевших выйти с местного рынка»,— поясняет госпожа Ульянова.

Банковский эксперт Алексей Нечаев полагает, что рост баланса «Дж. П. Морган банка» по активу объясняется увеличением остатков средств на ностро-счетах (корреспондентские счета) в других банках, а по пассиву — на счетах клиентов-нерезидентов РФ. Именно эти позиции, судя по данным оборотной ведомости, формировали большую часть вложений и обязательств в 2023 году.

«Более того, перечисленные статьи публикуемой формы баланса "Дж. П. Морган банка" (из 806-й формы отчетности.— “Ъ”) за девять месяцев не стыкуются с показателями оборотной ведомости, раскрытой на сайте регулятора (101-й формы отчетности.— “Ъ”)»,— говорит эксперт. В частности, из последней можно сделать вывод, что на 1 октября банк держал на корреспондентских счетах 161 млрд руб., но в публикуемой форме его баланса эта сумма уменьшилась до 1,2 млрд руб. «Кроме того, в публикуемом балансе куда-то "исчез" примерно такой же объем остатков на счетах клиентов-нерезидентов, но появились привлеченные средства кредитных организаций на сумму 161 млрд руб., которые не удается найти в балансе банка на сайте регулятора»,— уточняет господин Нечаев.

По мнению эксперта, руководство банка могло реклассифицировать в публикуемой отчетности часть требований к банкам и остатков на расчетных счетах в «прочие активы» и «прочие обязательства» из-за «блокировки, либо по иным причинам».

Рост активов у таких банков, как JP Morgan в России, «не выглядит странным», считает госпожа Ульянова. По ее мнению, «американские банки боятся вторичных санкций гораздо меньше, чем европейские».

Ольга Шерункова, Евгений Хвостик