Зеленский призвал не ждать быстрого окончания конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российско-украинский военный конфликт завершится не быстро. Он также призвал не ожидать постоянной смены событий на фронте, как это бывает в кино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Люди почему-то относятся к этому, как к кино, и ожидают, что в событиях не будет долгих пауз, что картинка перед глазами будет постоянно меняться, что каждый день будут какие-нибудь сюрпризы. Но для наших воинов это не кино, это наша жизнь. Это ежедневная тяжелая работа»,— сказал Владимир Зеленский в интервью Fox News. «И завершится все не так быстро, как нам бы хотелось, но у нас нет права опускать руки. И мы не будем этого делать»,— добавил он.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в начале ноября в статье для The Economist писал, что конфликт «зашел в тупик». По его мнению, ситуация на фронте может перейти к «позиционной войне», которая «может затянуться на годы и измотать» Украину. После выхода статьи Владимир Зеленский заявил, что заморозка военного конфликта с Россией стала бы плохим решением. Он также говорил, военные действия необходимо заканчивать, а не замораживать.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк верит, что вооруженный конфликт обязательно начнется снова, но уже с возросшими аппетитами России, если она не потерпит поражение. 15 августа глава офиса генсека НАТО Стиан Йенсен заявил, что уже идут переговоры о будущем Украины после окончания боевых действий.

Подробнее о статье Залужного — в материале «Украинский конфликт пошел не как по писаному».