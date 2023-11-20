Украинские перевозчики готовят иски из-за блокировки границы с Польшей

Украинские перевозчики намерены подать иски к бастующим польским перевозчикам, которые заблокировали пункты пропуска на границе двух стран, сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин. По его словам, Киев имеет «юридическую поддержку в Польше». Адвокаты сейчас выясняют, «кто виноват и кто будет платить за этот ущерб».

«Перевозчики уже готовят иски. И есть польские юристы, которые готовы в Польше эти иски подавать к забастовщикам. Завтра вечером уже будем иметь информацию о блокировке границы: кто давал разрешение, кто спрашивал, на каких основаниях»,— сказал господин Балин (цитата по «Укринформ»).

Движение грузовиков осложнено на трех КПП («Ягодин—Дорохуск», «Краковец—Корчева», «Рава-Русская—Хребене») с начала ноября. Польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их украинским коллегам, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, которые были выданы украинским транспортным средствам после 24 февраля 2022 года.

Леонид Уварчев