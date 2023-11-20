Пискарев предложил не возвращать детей на Украину без результатов теста на родство

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев представил законопроект, согласно которому условием возвращения детей на Украину становится молекулярно-генетическая экспертиза для подтверждения родства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Пискарев (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Василий Пискарев (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«С учетом того, что Украина сегодня занимает лидирующее положение в мире по торговле детьми, экспертиза поможет нам не допустить, чтобы дети попадали в руки преступников, а всё же вернулись к своим настоящим родителям»,— сообщил депутат в своем Telegram-канале.

Второй законопроект, представленный депутатом, предлагает ввести запрет на усыновление детей иностранцами, которые являются гражданами стран, где разрешена смена пола. Обе инициативы были представлены на заседании парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова