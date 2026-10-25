NYT: КСИР готовит покушения на послов США на Ближнем Востоке

Как сообщает издание, атаки на американских дипломатов КСИР начал готовить в связи с сообщениями о намерении США и Израиля осуществить новые масштабные удары по территории Ирана. Один из иранских чиновников написал в соцсетях, что страна готовится наносить внезапные удары «без красных линий», отмечает NYT.