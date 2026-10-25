NYT: КСИР готовит покушения на послов США на Ближнем Востоке
В администрации президента США растут опасения, что Иран находится на «продвинутой стадии» планирования атак на американских официальных лиц, пишет The New York Times. Эти планы связывают с элитным подразделением Корпуса стражей Исламской революции — «Отряд 840».
По данным газеты, речь идет о потенциальных покушениях как в США, так и за рубежом, включая американских послов на Ближнем Востоке. Иранские чиновники подтвердили NYT, что среди целей числятся американские дипломаты, назвав их «законной целью».
Как сообщает издание, атаки на американских дипломатов КСИР начал готовить в связи с сообщениями о намерении США и Израиля осуществить новые масштабные удары по территории Ирана. Один из иранских чиновников написал в соцсетях, что страна готовится наносить внезапные удары «без красных линий», отмечает NYT.