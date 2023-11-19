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Коммерсантъ FM
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В Электростали сбит беспилотник, летевший на Москву

Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в городском округе Электросталь на востоке Московской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, БПЛА летел в сторону столицы.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия»,— написал господин Собянин в Telegram.

В Московской области и Москве неоднократно с начала военной операции РФ фиксировались атаки с использованием беспилотников. Так, в ночь на 19 ноября средства ПВО сбили БПЛА в Богородском городском округе, который также находится на востоке Подмосковья. В начале октября беспилотник был уничтожен в Истре — на северо-западе Московской области.

Леонид Уварчев

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