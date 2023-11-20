Суд в Новосибирске заключил в СИЗО пенсионерку за поджог военкомата

Суд Дзержинского района Новосибирска заключил в СИЗО Надежду Шушаро, которую обвиняют в поджоге военкомата. Согласно информации на сайте суда, под стражей она пробудет как минимум до 17 января. Уголовное дело в отношении женщины возбуждено по ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). По информации местного портала infopro54, ей 74 года.

Следствие утверждает, что 17 ноября Надежда Шушаро «по предварительному сговору с неустановленными лицами, в целях дестабилизации деятельности органов власти, устрашения населения и создания опасности гибели человека» попыталась поджечь здание военкомата по Дзержинскому и Калининскому районам Новосибирска. В тот же день женщину задержали, а на следующий день, 18 ноября, предъявили обвинение.

Пункт «а» ч. 2 ст. 205 УК предусматривает наказание в вид лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет.