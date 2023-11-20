Добро пожаловать отсюда

Среди россиян нет единого мнения о том, должно ли государство стимулировать возвращение уехавших специалистов. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской группы Russian Field, проведенного по заказу компании «Дубравский консалтинг». За и против принятия властями соответствующих мер высказалось примерно равное количество респондентов. При этом 20% опрошенных считают, что релокантам следует в принципе запретить возвращаться домой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Телефонный опрос об отношении россиян к гипотетическим мерам по возвращению уехавших специалистов проводился с 21 по 29 октября, выборка составила 1611 человек. Заказчики исследования объясняют его необходимость тем, что «в основном сигналы, которые посылаются сейчас релокантам, сугубо негативные». «Важно было понять, как к этому относится общество и есть ли запрос на иную коммуникацию и кампанию по возвращению соотечественников из-за рубежа»,— сказала “Ъ” медиатехнолог «Дубравский консалтинг» Юлия Боброва.

Респондентам был задан вопрос: «За последние два года из России уехало значительное число специалистов: как вы считаете, государство должно или не должно принимать меры по их возвращению?» За такие меры высказались 43% респондентов: 39% посчитали, что власти должны делать это «с помощью положительных стимулов» (специальные программы, выплаты), а 4% выступили за «негативные стимулы» (повышение налога для нерезидентов, угроза невозможности вернуться в будущем). Против любой мотивирующей политики в отношении уехавших выступили 28% опрошенных, а еще 20% выразили мнение, что релокантам и вовсе следует запретить возвращаться на родину.

За принятие мер по возвращению уехавших специалистов, подчеркивают авторы опроса, чаще высказывались респонденты с высшим образованием (46% против 36% без него). Отметили социологи и возрастную корреляцию: доля тех, кто считает, что релокантам следует в принципе запретить возвращаться домой, растет по мере взросления респондентов (от 14% в категории «18–29 лет» до 25% в категории «60 и старше»). Вместе с тем запрет на возвращение находит больше поддержки среди малообеспеченных россиян (21% против 18% среди обеспеченных).

Раскол аудитории по заданному вопросу заказчиков исследования не удивил. «Полученные результаты скорее подтвердили нашу гипотезу: единой позиции со стороны общества по этому вопросу нет»,— констатировала Юлия Боброва. Она также напомнила, что в публичном пространстве до сих пор не сформирован и единый посыл для уехавших, в связи с чем «многие не понимают, могут ли они вернуться, безопасно ли это».

Полярность мнений госпожа Боброва объяснила тем, что тема «остается за скобками» в медиапространстве: «До конца в обществе не произошло осмысления, как относиться к этим людям». Однако задать тренд, считает аналитик, в любом случае должно государство: «Многое в общественной реакции зависит от того, будет ли это единый сигнал на всех уровнях власти или разрозненный, как сейчас».

Напомним, в Госдуме тема уехавших россиян в последний раз активно обсуждалась в октябре с подачи спикера Вячеслава Володина. «Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но, если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен»,— заявил господин Володин на заседании Думы 10 октября. А на следующий день уточнил, что и в Магадане «предателям и негодяям» не будут рады: «Те, кто перечислял деньги и финансировал нацистский режим, должны ответить по закону, те, кто призывал к победе нацистского кровавого режима, должен ответить по закону». Эту позицию разделил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Спикер Думы говорил о тех, кто занял ярко выраженную антироссийскую позицию, встал на сторону киевского режима. Да, действительно, с этими людьми нам не по пути».

Политолог Илья Гращенков указывает, что разногласия по вопросу возвращения релокантов зиждутся на восприятии обществом их либо как «предателей», либо как «прагматичных людей». «Результаты получились скорее обнадеживающие,— рассуждает эксперт.— В целом люди все понимают и настроены на то, чтобы их друзья и родственники вернулись, как и хорошие специалисты». Те, кто выступает против, в основном не мыслят рационально, а «переносят агрессию на уехавших», поскольку «хотят поставить на кого-то клеймо "врагов народа"», полагает господин Гращенков. По его мнению, релокантам «надо дать четкий сигнал» к возвращению и, в частности, убедить их, что дома им ничего не грозит, «а все "горячие головы", проклинающие их,— это не официальная власть, а маргинальные группы, играющие на стороне архаизаторов и изоляционистов».

Григорий Лейба