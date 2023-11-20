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Коммерсантъ FM
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Соцсети растут на военных конфликтах

Показатели YouTube в РФ увеличились впервые с 2021 года

В октябре число авторов в российских социальных медиа выросло только у Telegram и YouTube, подсчитали в Brand Analytics. У YouTube это произошло впервые с 2021 года. Тенденция, полагают эксперты, связана с активизацией авторов после начала войны между Израилем и Палестиной. Платформы стали все больше брать на себя функции новостных медиа.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием Brand Analytics по активной аудитории (авторов) социальных медиа (соцсети, блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров и др.) в России в октябре. По данным аналитиков, Telegram и YouTube стали единственными платформами, у которых в годовом выражении выросло число авторов (пользователей, разместивших хотя бы одно публичное сообщение). Количество авторов YouTube увеличилось впервые с октября 2021 года, уточняют в Brand Analytics.

Исследование проводилось на основе сбора и индексации всех публичных сообщений социальных сетей на русском, татарском, украинском, казахском и других языках, а также данных их авторов. Для выделения данных по стране по каждой соцсети был учтен процент геоопределения (количество сообщений, у которых имеются данные по географии, поделено на процент сообщений с геоданными). Аналогичные подсчеты были проведены и для авторов.

Так, у Telegram рост год к году составил 33% и достиг 14 млн авторов (при общем снижении темпов роста площадки). Информация по русскоязычному Telegram представлена без привязки к географии. «40% активности в мессенджере принадлежит ботам»,— уточнили в Telegram. Число авторов YouTube увеличилось на 18%, до 7,1 млн. Также у платформы выросли объем контента и активность авторов — на 22% (до 29,5 млн сообщений) и 4% соответственно.

У «ВКонтакте» за аналогичный период снизилось как число авторов (на 8%, до 25,6 млн), так и объем контента (на 12%, с 472,5 млн сообщений до 414,2 млн). В Brand Analytics уточнили, что социальная сеть все равно остается лидером, а снижение связано с «отскоком после заметного роста в предыдущие периоды».

Представитель «ВКонтакте» подчеркнул, что число авторов соцсети в последние несколько месяцев «находится в рекордном для России диапазоне» 24–28 млн, что «на 83% больше, чем у Telegram, и в 3,6 раза больше, чем на YouTube».

Рост числа авторов на YouTube в первую очередь связан с развитием формата YouTube Shorts, который не требует существенных вложений в видеопродакшен, полагает руководитель агентства инфлюенс-маркетинга LabelUp Юлия Долгова. Он позволяет попасть в рекомендации и набрать хорошую базу новых подписчиков за счет внутреннего продвижения платформой, отмечает она.

Следует учитывать и фактор оттока авторов из Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), которые тоже научились работать с YouTube, добавляет региональный директор по связям с общественностью Nikoliers Марат Мурадян.

Одной из причин стремительного роста числа авторов на YouTube могло стать и начало войны Израиля с Палестиной, полагает руководитель направления стратегических исследований IVK Media Solutions Евгений Болтовский: «В отличие от "ВКонтакте" YouTube и Telegram являются для широкой аудитории новостными медиа. Поэтому именно на них прежде всего отражаются резонансные события». В 2024 году, полагает основатель рекламного агентства Digital Church Марк Хлуднев, рост производства контента на площадке может увеличиться еще на 30–40%.

Юлия Юрасова

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