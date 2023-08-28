«Новость не очень хорошая, но и нельзя сказать, что ситуация безнадежная»

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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Россияне предпочитают покупать дорогие китайские автомобили за наличные. Цены на линейку автомобилей иранской компании SAIPA для России будут стартовать от 1 220 000 руб. «Соллерс» начнет производство автомобилей на азербайджанском предприятии «Азермаш». В июле из Грузии в РФ реэкспортировано европейских автомобилей на сумму $13,3 млн., это наивысший показатель с начала года. Россияне могут не получить полного возмещения ущерба за поврежденные автомобили из-за атак беспилотников. Российские регионы столкнулись с дефицитом топлива на АЗС. АвтоВАЗ может начать производство бизнес-седана Lada Aura в августе-сентябре 2024 года. Немецкий автопроизводитель Audi подтвердил, что отключил свои IT-системы на территории России. Сотрудникам ПАО «Камаз» запретили использовать технику Apple в служебных целях. Сотрудникам ПАО «Камаз» запретили использовать технику Apple в служебных целях.

День 550-й. 27 августа. Воскресенье

27.08.2023 14:13

В июле 2023-го россияне потратили на покупку новых автомобилей более 270 млрд руб. Это рекорд за последние два года. Цены на автомобили в стране при этом продолжают расти — с начала года новые машины подорожали на 12% и теперь стоят в среднем 1,9 млн руб.

День 549-й. 26 августа. Суббота

26.08.2023 12:38

В Краснодарском крае подвели итоги продаж за первое полугодие 2023 года. Самыми популярными среди легковых автомобилей стали Haval, LADA, Hyundai, BMW, Toyota и Mercedes-Benz. Из грузовых машин спросом пользовались «КАМАЗ», DongFeng, «Тонар» и Shacman.

День 548-й. 25 августа. Пятница

25.08.2023 20:29

Россияне предпочитают покупать дорогие китайские автомобили за наличные. Речь идет, прежде всего, про бренды Voyah, Zeekr и Lixiang. Лишь 30% клиентов покупают их в кредит, в остальных случаях — платят наличными. В массовом сегменте продажи машин из КНР в кредит могут достигать 90%, что связано еще и с тем, что многие автопроизводители субсидируют ставки.

25.08.2023 16:01

Биржевая стоимость бензина марки «Премиум-95» в европейской части России поднялась выше 72 тыс. руб. за тонну, вновь обновив исторический рекорд,

День 547-й. 24 августа. Четверг

24.08.2023 23:25

«Соллерс» предстоящей осенью начнет производство автомобилей на азербайджанском предприятии «Азермаш».

24.08.2023 15:17

В июле из Грузии в РФ реэкспортировано европейских автомобилей на сумму $13,3 млн. Это наивысший показатель с начала года. Всего с января по июль в Россию реэкспортировано 4840 автомобилей общей стоимостью $65,8 млн. Об этом сообщает Министерство финансов Грузии.

24.08.2023 11:47

Персидские автомобили могут появиться в автопарках такси. Иранский производитель Saipa обозначил цены для своей линейки легковых машин. Они будут стоить минимум 1,2 млн руб. Во столько обойдется седан Saina. В продажу также должен поступить кросс-хетчбэк Quik на той же платформе. Дилерский центр Major Auto рассказал, что стоить он будет примерно 1,5 млн руб. За такую сумму покупатели получат машину с двигателем объемом в полтора литра. Можно выбрать автоматическую или механическую коробку передач.

24.08.2023 10:47

Россияне могут не получить полного возмещения ущерба из-за атак беспилотников. Это касается прежде всего компенсаций за поврежденный автомобиль. На выплаты можно рассчитывать только если авто было застраховано. Хотя и в этом случае все зависит от конкретной ситуации.

24.08.2023 08:59

Ассоциация грузоперевозчиков «Грузавтотранс» предложила российскому правительству зафиксировать стоимость дизельного топлива на уровне ниже 60 руб. за литр. Минэнерго посчитало, что такая мера приведет к нехватке продукции.

24.08.2023 02:04

Продажи грузовых автомобилей с середины августа пошли на спад по сравнению с активным началом месяца и июлем. Рынок следует трендам сегмента легковых машин, где удорожание на фоне роста утильсбора и ослабления рубля с начала месяца уже сказывается на продажах. Участники рынка грузовиков отмечают, что на складах еще есть машины по старым ценам, но спрос действительно замедляется — в основном из-за повышения ставки ЦБ и подорожания лизинга.

День 546-й. 23 августа. Среда

23.08.2023 15:56

Ажиотажный спрос на нефтепродукты на бирже, а также рост привлекательности экспорта на фоне возобновившегося ослабления рубля подняли оптовую стоимость бензина Аи-95 до очередного исторического рекорда.

Биржевая стоимость марки «Премиум-95» в европейской части России по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла за день на 1,32%, до 70,959 тыс. руб. за тонну. Предыдущее рекордное значение наблюдалось 18 августа — 70,123 тыс. за тонну.

23.08.2023 13:30

Утром 23 августа на автомобильных заправочных станциях в Донецке Ростовской области закончился бензин марок АИ-92 и АИ-95, сообщил глава администрации города Роман Кураев в своем Telegram-канале. «На всех заправочных станциях сделан резерв для спецтранспорта. Данная ситуация в городе — это не единичный случай. Это ситуация в целом по области. Мы доложили об этом в правительство куратору — замминистра промышленности региона Владимиру Клименко»,— рассказал Роман Кураев в аудиосообщениях, которые позже были удалены.

23.08.2023 12:41

Цены на линейку автомобилей иранской компании SAIPA для России будут стартовать от 1 220 000 руб. Это подтвердил представитель «Лаки Кэренси», одного из дистрибуторов иранских машин.

23.08.2023 02:03

Украинский ударный беспилотник, направлявшийся в столицу, над подмосковным Красногорском был сбит военными не из зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С1». Ударом взрывной волны и обломками БПЛА были повреждены крыша дома, вентиляционные шахты, несколько десятков окон, а также 15 автомобилей, припаркованных во дворе.

День 545-й. 22 августа. Вторник

22.08.2023 17:30

Представители бизнеса рассказали о нехватке бензина и дизеля на российских автозаправках. По данным СМИ, с дефицитом столкнулись участники топливного рынка и грузоперевозчики в Астраханской, Рязанской и Новосибирской областях, а также в Крыму. В прошлые выходные о перебоях с бензином сообщали в Калмыкии и Волгоградской области. В Минэнерго тем временем заявили, что некоторые сложности с поставками топлива в южной части страны возникли из-за высокой загруженности железных дорог в туристический сезон. Кроме того, министерство рекомендовало нефтяным компаниям сдерживать мелкооптовые цены на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах.

22.08.2023 16:43

Биржевая цена АИ-95 вновь превысила 70 тыс. рублей за тонну.

22.08.2023 14:20

АвтоВАЗ может начать производство бизнес-седана Lada Aura в августе-сентябре 2024 года. «Проект будет успешен только при наличии подтвержденного стабильного спроса»,— сказал начальник управления по взаимодействию с федеральными органами власти и отраслевыми организациями АвтоВАЗа Александр Виноградов.

22.08.2023 13:27

Немецкий автопроизводитель Audi подтвердил, что отключил свои IT-системы на территории России. Это связано с санкциями Евросоюза. «После продажи российского бизнеса российскому инвестору в мае этого года произошло отделение других IT-систем, за исключением пяти, которые по согласованию с ответственным Федеральным ведомством по вопросам экономики и экспортного контроля и российским покупателем будут доступны для использования в течение переходного периода до конца этого года»,— уточнили в компании.

22.08.2023 12:57

В 2024 году автозавод «Москвич» выпустит две новые модели автомобилей — «Москвич 5» и «Москвич 8». Кроме выпуска новых моделей автомобилей в следующем году завод планирует произвести 44 тыс. автомобилей, из которых 40 тыс.— с двигателем внутреннего сгорания и 4 тыс.— на электротяге. Также к 2025 году под брендом «Москвич» появятся еще две модели.

22.08.2023 10:32

Российские регионы столкнулись с дефицитом топлива на АЗС, рассказали представители топливного бизнеса. О нехватке топлива на заправках заявили в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской и Новосибирской областях, а также в Калмыкии и Крыму.

22.08.2023 08:50

В Красногорском округе создали штаб по ликвидации последствий падения беспилотника, заявил глава муниципалитета Дмитрий Волков. Он пообещал, что всем жителям, чье имущество пострадало, окажут помощь.

22.08.2023 03:25

В многоэтажном доме в Красногорске Московской области нарушено остекление, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Также повреждено несколько машин, припаркованных возле дома.

День 544-й. 21 августа. Понедельник

21.08.2023 22:04

Сотрудникам ПАО «Камаз» запретили использовать технику Apple в служебных целях. Решение объясняется тем, что продукция Apple «признана недостаточно надежной с точки зрения защиты информации». Сотрудники не смогут пользоваться в том числе часами американского производителя, а корпоративные SIM-карты не должны использоваться в устройствах Apple.

21.08.2023 21:19

Калининградский автозавод «Автотор» расширяет линейку выпускаемых моделей сразу несколькими кроссоверами брендов Kaiyi, BAIC и SWM. Тем не менее пока продажи собираемых на «Автоторе» Kaiyi и BAIC низкие: с начала года они составили менее 3 тыс. машин, хотя завод собрал уже 40 тыс. таких автомобилей. В корпоративные парки и для личного владения в основном выбирают другие марки из Китая, которые давно на рынке, отмечают аналитики. Впрочем, в «Автоторе» говорят, что до конца года соберут 70 тыс. китайских машин, связывая разрыв между выпуском и продажами с длительным процессом сертификации машин.

21.08.2023 21:06

Автомобили в России вновь прибавили в цене, причем как на первичном, так и на вторичном рынке. Средний чек на новые машины в целом по стране в первом полугодии вырос почти до 2 млн руб. — на 12% по сравнению с тем же периодом 2022-го. Авто с пробегом подорожали на 18% — 1,3 млн руб. В столице суммы выше. Новый автомобиль в среднем обходился чуть меньше чем в 3 млн руб., а подержанный — в 1,7 млн руб.

21.08.2023 17:27

BMW и Audi отключили российских дилеров от программного обеспечения. Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль отметил, что проблемы могут возникнуть только со сложным ремонтом: «Все дилеры этого давно ждут, мы прекрасно понимаем — тенденция продолжится. Конечно же, новость не очень хорошая, но и нельзя сказать, что ситуация безнадежная. Есть много аналогов инструментов и программ, которые позволяют осуществлять ремонт во всех моделях без исключения. Но привычный способ его осуществления придется немного изменить».

21.08.2023 16:30

Калининградский завод «Автотор» начнет выпуск китайских кроссоверов Kaiyi X7 Kunlun, а также BAIC X55 и X75 осенью 2023 года.

21.08.2023 05:16

Немецкие автоконцерны BMW и Audi ограничили доступ к своему программному обеспечению для российских дилеров.

Информацию об отключении от ПО компании BMW подтвердил крупнейший российский дилерский центр этой марки «БорисХоф». Из-за этого невозможно сделать дубликат ключей, «есть и другие сложности». В дилерском центре «Автодом» сообщили, что доступ к онлайн-сервисам BMW осуществляется через «дополнительные резервные каналы».

В одном из дилерских центров Audi на условиях анонимности рассказали, что доступ к ПО ограничен уже два месяца. Это привело к проблемам с программированием дубликатов ключей, а также с установкой деталей, «где требуется программирование,— блоки управления, коробка передач, парктроники и так далее».

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