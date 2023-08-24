Минэнерго не поддержало госрегулирование цен на дизельное топливо

Ассоциация грузоперевозчиков «Грузавтотранс» предложила российскому правительству зафиксировать стоимость дизельного топлива на уровне ниже 60 руб. за литр. Минэнерго посчитало, что такая мера приведет к нехватке продукции.

Президент «Грузавтотранса» (в ассоциацию, как утверждается, входит больше 200 организаций) Владимир Матягин направил письмо премьеру Михаилу Мишустину 22 августа, передают «Известия». Господин Матягин сказал газете, что за неделю дизельное топливо в регионах Центральной и Южной России подорожало на 10% и стоит около 68–70 руб. за литр. По его словам, это связано с ростом оптовых цен и отменой скидок на АЗС. В ассоциации заявили, что эта ситуация повлияет на стоимость логистики, что увеличит конечную стоимость товара.

Минэнерго отметило, что летом «волатильность на бирже» была связана с восстановлением цен на российские нефтепродукты на мировом рынке и с изменениями курса рубля. «Кроме того, цены на моторное топливо летом растут традиционно»,— сказал представитель ведомства «Известиям». Минэнерго сообщило, что регулярно проводит совещания с участниками рынка и вместе с РЖД контролирует доставку нефтеналивных грузов в регионы.

Стоимость дизельного топлива в опте в очередной раз достигла пика 17 августа (67,9 тыс. руб. за тонну). Оптовая стоимость Аи-95 достигла исторического рекорда (почти 71 тыс. руб.) накануне, 23 августа. По данным Росстата, розничные цены на прошлой неделе поднялись на 0,6%.

Подробнее о динамике цен — в материале «Ъ» «Бензину отольется курс».

Леонид Уварчев