«Автотор» набивает склады

Калининградский автозавод «Автотор» расширяет линейку выпускаемых моделей сразу несколькими кроссоверами брендов Kaiyi, BAIC и SWM. Тем не менее пока продажи собираемых на «Автоторе» Kaiyi и BAIC низкие: с начала года они составили менее 3 тыс. машин, хотя завод собрал уже 40 тыс. таких автомобилей. В корпоративные парки и для личного владения в основном выбирают другие марки из Китая, которые давно на рынке, отмечают аналитики. Впрочем, в «Автоторе» говорят, что до конца года соберут 70 тыс. китайских машин, связывая разрыв между выпуском и продажами с длительным процессом сертификации машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Автотор» Фото: Пресс-служба «Автотор»

Калининградский «Автотор» расширяет модельную линейку несколькими моделями кроссоверов: Kaiyi X3 и X3 Pro, BAIC BJ40, а также SWM G01, G01F и G05 Pro. Осенью также планируется сборка кроссовера Kaiyi X7 Kunlun. Напомним, SUV — самый популярный сегмент рынка, при этом и конкуренция в нем выше.

Автозавод начал выпуск автомобилей китайских брендов в январе, стартовав с седана Kaiyi E5. Сборка ведется на мощностях, где до октября 2022 года выпускались автомобили корейских Kia / Hyundai. «В рамках партнерства с ведущими китайскими автомобильными компаниями мы намерены поэтапно увеличивать мощности производства, повышая эффективность технологических процессов и уровень локализации, что позволит расширить аудиторию потребителей, сделать продукцию более привлекательной по стоимости и оказать положительное влияние на экономику»,— сказал 21 августа в ходе MIMS гендиректор «Автотор Автохолдинга» Евгений Петухов. Речь идет о постепенном переходе от крупноузловой сборки к полному циклу со сваркой и окраской кузовов.

Как писал “Ъ” 31 января, дистрибуцией автомобилей новых для рынка марок занимаются структуры, связанные с семьей основателя «Автотора» Владимира Щербакова. Kaiyi, BAIC и SWM самостоятельно не предоставляют данные о продажах в Ассоциацию европейского бизнеса.

По информации «Автостата» (на основе данных «Электронного паспорта»), за январь—июль в РФ было продано всего 2,6 тыс. автомобилей марки Kaiyi. При этом официально продажи Kaiyi E5 стартовали на четыре месяца позже начала выпуска — в мае по цене около 2 млн руб. Общие же продажи новых легковых автомобилей в январе—июле и июне—июле составили 497,2 тыс. и 178 тыс. соответственно. Автомобилей BAIC (сборка седана BAIC U5 Plus и кроссовера BAIC X35 на «Автоторе» стартовала в апреле) за семь месяцев продано всего 113 штук, следует из данных «Автостата», которые были предоставлены “Ъ”. SWM в статистике реализации пока не появился.

Авторынок РФ этим летом активно восстанавливался, и в июле продажи новых легковых машин вышли на уровень рекордных с февраля 2022 года 95 тыс. штук (см. «Ъ-Онлайн» от 4 августа). Однако в августе на фоне падения курса рубля и повышения утильсбора автоконцерны массово начали повышать цены, что сказывается на спросе. В лидерах рынка помимо отечественного АвтоВАЗа китайские Chery, Haval и Geely.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что марки из Китая, которые пришли на рынок до кризиса, смогли сформировать у потребителей доверие. «Автотор» же вывел на рынок линейку неизвестных в РФ марок, и, вероятно, дистрибутор пока не смог сделать их понятными рынку, продолжает он. Тот же седан Kaiyi E5 вошел в, казалось бы, опустевшую нишу: тем не менее в корпоративных парках, где традиционно были популярны такие автомобили, он пока не стал заметен, говорит аналитик, тогда как JAC J7 уже часто встречается в такси сегмента «комфорт+». «Если говорить о физлицах, то им тоже нужны какие-то причины выбрать не бюджетную Lada Granta или вернувшуюся Vesta, заключает господин Удалов.— Пока говорить о больших объемах продаж не приходится: чтобы люди в них поверили и начали покупать, нужны вложения».

В «Автоторе» “Ъ” пояснили, что низкие темпы реализации связаны с длительной сертификацией, что влияет на темпы отгрузок.

Завод в 2023 году планирует выпустить 70 тыс. автомобилей.

А сейчас, как говорят в компании, в производственной цепочке завода около 40 тыс. автомобилей, включая те, что в процессе сборки. Там не уточнили “Ъ”, какой объем из этих машин отгружен.

Ольга Никитина