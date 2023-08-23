Глава администрации Донецка в Ростовской области заявил о нехватке бензина

Утром 23 августа на автомобильных заправочных станциях ЛУКОЙЛ, «Фортуна» и «Газпром нефть» в Донецке Ростовской области закончился бензин марок АИ-92 и АИ-95, сообщил глава администрации города Роман Кураев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Романа Кураева в Telegram Фото: страница Романа Кураева в Telegram

«На всех заправочных станциях сделан резерв для спецтранспорта. Данная ситуация в городе — это не единичный случай. Это ситуация в целом по области. Мы доложили об этом в правительство куратору — замминистра промышленности региона Владимиру Клименко»,— рассказал Роман Кураев в аудиосообщениях, которые позже были удалены.

Чуть позднее глава администрации опубликовал текстовое сообщение о том, что к 11:00 бензин марок АИ-92 и АИ-95 есть на заправках компании ЛУКОЙЛ в достаточном количестве.

«На остальных заправках, по информации руководителей, ожидается поставка топлива в ближайшие часы»,— написал Роман Кураев.

Днем накануне министерство промышленности и энергетики Ростовской области сообщило, что контролирует ситуацию с повышенным спросом на топливо в регионе. По данным властей, возросший спрос вызван работой альтернативного маршрута в Крым через Ростовскую область и новые регионы, увеличением турпотока и сезонными аграрными работами. Отмечалось, что существующих запасов хватит на семь-десять дней.

Нехватка топлива в ряде российских регионов вызвана задержкой поставок по железной дороге. Пути РЖД оказались перегружены из-за необходимости переориентации экспорта угля с западных направлений на восток.

Из-за чего в некоторых регионах возникли трудности с топливом — в материале «Ъ FM».

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону