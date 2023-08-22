Бензин как будто испарился

Представители бизнеса рассказали о нехватке бензина и дизеля на российских автозаправках. По данным СМИ, с дефицитом столкнулись участники топливного рынка и грузоперевозчики в Астраханской, Рязанской и Новосибирской областях, а также в Крыму. В прошлые выходные о перебоях с бензином сообщали в Калмыкии и Волгоградской области. В Минэнерго тем временем заявили, что некоторые сложности с поставками топлива в южной части страны возникли из-за высокой загруженности железных дорог в туристический сезон. Кроме того, министерство рекомендовало нефтяным компаниям сдерживать мелкооптовые цены на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Впрочем, трудности с топливом возникли не только на юге, рассказала “Ъ FM” управляющий партнер сети АЗС GP Vympel в Саратовской области Екатерина Савкина: «Мы работаем на минимальных остатках, торгуем с колес. Это проблема независимых АЗС — не только нашей сетки, но и других участников рынка. Есть ограничения по отгрузкам на местных нефтебазах. Владельцы нефтебаз сталкиваются с неритмичной подачей вагонов по железной дороге. То есть приходят они сцепками, периодически их некуда сливать, а потом прогалы, когда нет вагонов, а затем снова сцепка приходит.

Нет стабильности, поэтому всех лихорадит. Трудности со всеми видами топлива. Сначала были с бензином, в последние две недели появились проблемы с дизельным топливом. Основная сложность в том, что внешний рынок премиальнее внутреннего. Объемы идут на экспорт, потому что нефтяной компании это выгоднее. Соответственно, мы испытываем как бы дефицит. А когда ты работаешь на маленьких остатках, у тебя возникают временные трудности и перебои».

Оптовые цены на топливо в России на прошлой неделе побили сразу два рекорда. Стоимость дизеля тогда превысила 67 тыс. руб. за тонну. А 95-й бензин установил новый исторический максимум, превысив уровень в 70 тыс. руб. На фоне таких показателей некоторым АЗС попросту невыгодно продавать топливо в розницу, однако о дефиците товара в стране речь не идет, уверяет президент Независимого топливного союза Павел Баженов:

«Допускаю, что ряд заправок мог перестать реализовывать топливо в силу того, что это экономически нецелесообразно. Речь о небольших независимых АЗС. Причина в том, что сегодня налицо диспаритет между оптовыми и розничными ценами. Опт очень высокий.

Нефтяные компании держат цены в рознице в рамках инфляции, и, соответственно, весь остальной рынок подстраивается под них. Ни о каком дефиците товара речи нет.

Второй момент — логистические сложности. Действительно, железнодорожная инфраструктура перегружена. Высокий сезон, пора отпусков. И, конечно, если мы говорим про южный регион, не будем забывать про зону СВО, большие объемы идут туда, что создает дополнительную нагрузку.

Что касается возможной ситуации на топливном рынке осенью, если речь идет о рознице, то рост по итогам года будет в рамках инфляции. Она, скорее всего, окажется выше, чем стандартно таргетировалась. Основания для этого, безусловно, есть, поскольку оптовый рынок у нас на высоких значениях, он сейчас не соответствует рознице. Тем не менее говорить о каком-то радикальном подорожании топлива в розницу не приходится. Сейчас ажиотаж потихонечку начнет угасать, и рынок задышит. Плохо, но задышит».

В Минэнерго тем временем уточнили, что заключили соглашение с РЖД и нефтяными компаниями по точечному решению возникших проблем с топливом. При этом объема производства и запасов достаточно, чтобы покрывать спрос, заключили в министерстве.

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Владимир Расулов