«Камаз» запретил своим сотрудникам использовать технику Apple

Сотрудникам ПАО «Камаз» запретили использовать технику Apple в служебных целях. Соответствующее распоряжение подписано гендиректором компании Сергеем Когогиным, сообщило издание «Вести Камаза».

Решение объясняется тем, что продукция Apple «признана недостаточно надежной с точки зрения защиты информации». В материале издания также отмечено, что сотрудники не смогут пользоваться в том числе часами американского производителя, а корпоративные SIM-карты не должны использоваться в устройствах Apple.

После того как в июне ФСБ заявила, что несколько тысяч устройств Apple российских дипломатов были заражены американскими спецслужбами вредоносным ПО, в Кремле сочли, что использование iPhone на госслужбе «неприемлемо и запрещено». На фоне этого техникой Apple запретили пользоваться в Минпросвещения, Минцифры, Минпромторге и «Ростехе». Холдинг РЖД также ввел для своих сотрудников запрет на использование iPhone в служебных целях.

Полина Мотызлевская