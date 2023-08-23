Автомобили иранской SAIPA будут продавать в России по цене от 1,2 млн руб.

Цены на линейку автомобилей иранской компании SAIPA для России будут стартовать от 1 220 000 руб. Об этом сообщили Autonews.ru представители дилерского цента Major Auto, а также подтвердил представитель «Лаки Кэренси», одного из дистрибуторов иранских машин.

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Производитель планирует привезти в Россию три автомобиля:

кросс-хетч Quik, оборудованный атмосферным 1,5-литровым двигателем М15 мощностью 87 л.с. и 128 Н•м крутящего момента, цена — около 1 500 000 руб.; предусмотрены механические и автоматические коробки передач, в комплектациях имеются в том числе подогрев сидений, ABS и две подушки безопасности;

седан Saina S, который построен на той же платформе, что и Quik, его цена — от 1 220 000 руб.;

четырехдверка Shahin, построенная на платформе Toyota B и оснащенная турбированным 1,5-литровым двигателем, стоимостью 2 050 000 руб., при этом цену планируется снизить.

О том, что в России появятся иранские автомобили марки SAIPA, стало известно в марте. Дистрибутором выбрали компанию «Бест Моторс», она планировала начать поставки летом. В июне сообщилось, что у импортеров машин SAIPA возникли трудности с их ввозом. Планировалось, что продажи автомобилей начнутся в июне, но первая партия задержалась.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Saipa задерживается».

Лаура Кеффер