АвтоВАЗ планирует начать производство Lada Aura через год

АвтоВАЗ может начать производство бизнес-седана Lada Aura в августе-сентябре 2024 года. Об этом сообщил начальник управления по взаимодействию с федеральными органами власти и отраслевыми организациями АвтоВАЗа Александр Виноградов.

«Проект будет успешен только при наличии подтвержденного стабильного спроса»,— сказал господин Виноградов на презентации компании в рамках форума IMAF, передает ТАСС.

АвтоВАЗ анонсировал новую модификацию седана Lada Vesta — удлиненное исполнение Aura — в июне. Она отличается увеличенным на 25 см салоном для пассажиров. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 л. с. и автоматической коробкой передач. Стоимость Lada Aura будет выше 2 млн руб., говорили в компании.