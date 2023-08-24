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Коммерсантъ FM
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«Соллерс» запустит производство машин в Азербайджане осенью

«Соллерс» предстоящей осенью начнет производство автомобилей на азербайджанском предприятии «Азермаш». Об этом рассказал директор по продажам и маркетингу «Соллерс Алабуга» Марат Шарапов.

Он уточнил, что компания недавно подписала соглашение о развитии сотрудничества с Азербайджаном. «Осенью у нас будет официальное открытие этого проекта. Это будет для нас первый экспортный рынок»,— отметил господин Шарапов (цитата по ТАСС).

По его словам, «Соллерс» также планирует выйти на рынки других стран. В первую очередь рассматриваются государства Таможенного союза, в которых в том числе признается российское одобрение транспортного средства. Подробности в компании не привели.

«Соллерс» и «Азермаш» заключили соглашение в мае. Оно предполагает, что российский автопроизводитель будет выпускать на мощностях азербайджанского предприятия легкие коммерческие автомобили с использованием российских комплектующих. Сколько машин планируется выпускать, не уточнялось.

Лаура Кеффер

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