Авторынок нажал на газ

В июле 2023-го россияне потратили на покупку новых автомобилей более 270 млрд руб. Это рекорд за последние два года. Совместные подсчеты провели сервис «Открытие Авто» и аналитическое агентство «Автостат». Цены на автомобили в стране при этом продолжают расти — с начала года новые машины подорожали на 12% и теперь стоят в среднем 1,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Активность покупателей на этом фоне вполне объяснима, заметил автоэксперт Дмитрий Баринов: «Россияне очень долго ждали ценовой стабилизации на автомобильном рынке, но теперь, похоже, перестали, особенно после недавней девальвации рубля. Я вижу, что покупатели смирились с тем, что цены продолжат расти.

Но при этом не стоит забывать, что автопарк в России очень старый, сейчас средний возраст машины — 14 лет, поэтому многим приходится просто менять свои автомобили на новые, несмотря на абсолютно дикие цены.

Разумеется, машины продолжат дорожать в долгосрочной перспективе. Я не сомневаюсь в том, что цены вырастут примерно на треть в течение двух, может быть, трех лет.

Краткосрочные прогнозы сейчас делать очень сложно. Но, скорее всего, до конца года популярные в стране модели подорожают примерно на 10%».

Больше половины суммы, которые россияне потратили в июле на автомобили, — 150 млрд руб. — пришлось на китайские машины. На втором месте — европейские, их приобрели на 36,5 млрд руб., а на отечественные модели израсходовали около 33 млрд руб.

Генеральный директор аналитического агентства Vector Market Resear Дмитрий Чумаков считает, что российским брендам трудно будет конкурировать с марками из КНР:

«Действительно структура рынка очень сильно поменялась, и китайские автомобильные марки стали выходить на первое место по объему продаж, и, безусловно, это тренд, который с нами останется на следующие годы.

Конечно, российским производителям нужно будет прикладывать большие усилия для того, чтобы сохранять, а тем более увеличивать свою долю рынка, потому что уровень конкуренции будет очень высоким.

В КНР очень сильно выросло качество производимых автомобилей, там широкая модельная линейка, и китайцы потратили очень много усилий на проведение множества исследований в разных странах для того, чтобы понять, какими должны быть модели для того, чтобы люди хотели их покупать с точки зрения дизайна, тактильных ощущений, технических характеристик и многого другого.

Более того, в своих продуктах они делают сейчас акценты именно на те параметры, которые для людей максимально важны. Тому, что вторично, они уделяют существенно меньше внимания, за счет этого автомобили по цене получаются существенно привлекательнее, чем европейские или американские модели.

Что касается российских производителей, то, несмотря на определенную динамику и рост объемов продаж относительно предшествующего периода или прошлого года, рынок все еще, конечно, находится, я бы сказал, в его нижней части. Потенциал отечественного рынка легковых автомобилей, безусловно, превышает 3 млн машин в год, и, соответственно, в среднем 250 тыс. новых авто в месяц должно продаваться.

Сейчас пока что рынок показывает существенно более скромные результаты, поэтому потенциал роста значительный еще, конечно же, есть».

Картина июльских продаж «в штуках» в целом почти полностью повторяет данные о затратах на приобретение машин. Разница лишь в том, европейские бренды по этому показателю почти в самом конце списка (3,9 тыс. автомобилей). В лидерах также «китайцы» (за предыдущий месяц их было продано 49,5 тыс.), за ними следует российские марки (чуть более 30 тыс.).

Уже в следующем году китайские автомобили вытеснят с рынка почти все остальные иномарки. Такое развитие событий прогнозирует президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов:

«Если мы понимаем, что максимальный размер российского рынка при хорошем варианте в следующем году будет порядка 900 тыс. автомобилей, то должны убрать традиционную российскую долю порядка в 300 тыс. Таким образом получится, что 600 тыс. машин у нас остается на китайские марки.

Долей всех остальных брендов, наверное, можно пренебречь. Я бы взял китайских производителей за 100% оставшихся продаж, все остальное будет в рамках погрешности.

Примерно 200-250 тыс. машин будут проданы по ценам в районе 1,6 млн руб., еще 200-250 тыс. — за 1,9-2,3 млн руб. Оставшиеся доли будут распределяться в зависимости от регионов, и там будут играть сегменты от 2 млн до 4 млн руб., от 4 млн руб. до 6 млн руб. и от 6 млн руб. до 11-12 млн руб.».

Согласно оценке Минпромторга, в 2024 году на российском авторынке будет продано 1,1 млн легковых машин.

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Андрей Загорский