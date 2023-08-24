Реэкспорт автомобилей из Грузии в Россию значительно вырос

В июле из Грузии в РФ реэкспортировано европейских автомобилей на сумму $13,3 млн. Это наивысший показатель с начала года. Всего с января по июль в Россию реэкспортировано 4840 автомобилей общей стоимостью $65,8 млн. Об этом сообщает Министерство финансов Грузии.

По данным этого ведомства, средняя цена одного автомобиля составила $13,5 тыс. За семь месяцев прошлого года в РФ из Грузии было реэкспортировано всего 1834 автомобиля на сумму $22,29 млн.

Взрывной рост реэкспорта автомобилей европейского производства в РФ, очевидно, связан с тем, что с 26 сентября вступает в силу запрет службы доходов Минфина на экспорт и реэкспорт в Россию машин европейского производства. Реэкспорт американских автомобилей в РФ грузинские власти запретили уже с 1 августа в соответствии с одиннадцатым пакетом санкций против России.

Запрет касается автомобилей с объемом двигателя больше 1,9 л. Кроме того, полностью запрещен реэкспорт электромобилей и гибридных авто.

В нынешнем году реэкспорт автомобилей из Грузии достиг рекордной суммы $1,178 млрд. Всего вывезено 60 475 машин. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 217%.

Реэкспорт автомобилей в 2023 году составляет 32,9% всего экспорта Грузии.

Георгий Двали, Тбилиси