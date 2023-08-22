Биржевая цена АИ-95 вновь превысила 70 тыс. рублей за тонну

Биржевая цена бензина марки «Премиум-95» в европейской части России по итогам торгов на Санкт-Петербургской торговой бирже превысила 70 тыс. руб. за тонну. За день она выросла на 0,16%, до 70,035 тыс. руб. за тонну. В первый раз цена достигла этой отметки 18 августа.

Бензин АИ-92 подешевел на 0,12%, до 61,691 руб. за тонну. Цена на летнее дизельное топливо снизилась на 0,58%, до 66, 218 руб. за тонну. В августе его цена побила исторические рекорды 12 раз.

Биржевая стоимость мазута снизилась на 3,57%, до 32,430 руб. за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов выросла на 1,8%, до 24,558 руб. за тонну. Авиакеросин подорожал на 4,68%, до 67,447 руб. за тонну.

2 августа правительство России обязало нефтяников увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже с 12% до 13% от производства бензина. В отношении дизеля доля по решению властей была увеличена с 8,5% до 9,5%. Оптовая стоимость бензина на СПбМТСБ в прошлом месяце несколько раз обновляла исторические максимумы.

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