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Коммерсантъ FM
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В автомобили загрузили наличные

Как россияне предпочитают расплачиваться за иномарки

Россияне предпочитают покупать дорогие китайские автомобили за наличные. Речь идет, прежде всего, про бренды Voyah, Zeekr и Lixiang. Лишь 30% клиентов покупают их в кредит, в остальных случаях — платят наличными, пишут СМИ со ссылкой на данные компании «Авилон». В массовом сегменте продажи машин из КНР в кредит могут достигать 90%, что связано еще и с тем, что многие автопроизводители субсидируют ставки.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Тенденцию подтверждает и соучредитель автоцентра «Долавто» Сергей Климов. Он полагает, что в перспективе объем продаж машин в кредит увеличится, даже несмотря на рост ключевой ставки:

«Процентов 60-70 продается в кредит. С точки зрения дальнейшего движения, роста или, наоборот, спада кредитования, сошлись противоположные векторы.

Почему собранные на заводе "Автотор" китайские машины медленно продаются

С одной стороны, стоимость машин стала такая, что все меньше и меньше покупателей могут позволить себе приобрести автомобиль. Соответственно, его покупка с привлечением денег банка является выходом.

С другой стороны, условия кредитования ухудшились — поднялись ставки. Мне кажется, ситуация в сфере автокредитования еще не стабилизировалась.

Это один из самых привлекательных видов займов для банков. Интерес к нему не пропадает, и взвинчивать ставки, делать их запредельными, чтобы люди перестали кредитоваться, организациям невыгодно».

Несмотря на то, что из России ушли многие иностранные автопроизводители, в премиальном сегменте спросом пользуются машины брендов Audi, BMW и Porsche. Эти автомобили по-прежнему ввозятся в страну, но уже по параллельному импорту.

Благодаря серым каналам поставок в России попадают и многие дорогие китайские автомобили. Из-за этого производители не субсидируют ставки, поэтому и смысла покупать их в кредит нет, подчеркнул руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

Впрочем, по его словам, такой разрыв — не совсем типичная ситуация для рынка: «Если мы вернемся в прошлую жизнь, которой никогда не будет, то в премиум-сегменте активно использовалось кредитование.

Как изменилась стоимость новых и подержанных машин

Там доля лизинга была выше, но непринципиально — не такой разрыв, как сейчас. По "китайцам" массового сегмента мы в принципе достигли максимума, потому что 100% не бывает.

Премиум, поставленный по параллельному импорту, банки кредитуют, но специальных программ у них нет.

При нынешней ставке рефинансирования особого смысла брать автомобиль в кредит нет, поэтому те, у кого есть возможность покупать такие дорогостоящие машины, берут их за наличные.

С развитием китайского премиум-сегмента и появлением программ производителей доля таких иномарок будет расти. Вопрос только в том, насколько эти бренды будут развиваться в России. Пока это происходит не очень активно, авто, в том числе премиальных марок, ввозятся не совсем официально.

При этом среди них большая доля электротранспорта, ориентированная на рынки Америки и Северной Европы, поэтому производители осторожно смотрят на российский рынок, опасаясь вторичных санкций. Тем более что по "электричкам" в принципе спрос ограничен».

Почему растет спрос на авто с высоким клиренсом и полным приводом

Почему растет спрос на авто с высоким клиренсом и полным приводом

Как считают собеседники “Ъ FM”, с учетом повышения ставки утильсбора с 1 августа и ослабления рубля по итогам года рост цен на новые машины может составить 70%. На этом фоне в июле продажи новых машин выросли на 63%, подсчитывали в Ассоциации европейского бизнеса.

«Автостат», в свою очередь, отмечал, что резкий скачок произошел именно в конце месяца. Эксперты связывали это в том числе с желанием россиян купить новый автомобиль до резкого повышения цен.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владислав Викторов

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