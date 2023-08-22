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Коммерсантъ FM
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«Москвич 5» и «Москвич 8» выпустят в 2024 году

В 2024 году автозавод «Москвич» выпустит две новые модели автомобилей — «Москвич 5» и «Москвич 8». Об этом в рамках презентации на форуме IMAF сообщил генеральный директор завода Ханс-Петер Мозер. Детали презентации приводит ТАСС.

Кроме выпуска новых моделей автомобилей в следующем году завод планирует произвести 44 тыс. автомобилей, из которых 40 тыс.— с двигателем внутреннего сгорания и 4 тыс.— на электротяге.

Также из презентации следует, что к 2025 году под брендом «Москвич» появятся еще две модели. Однако подробную информацию о них компания не представила.

В мае 2022 года под контроль Москвы перешел экс-завод «Рено Россия». На его площадке запустили автозавод «Москвич». В его линейке — два автомобиля: «Москвич 3» и «Москвич 3е». Они представляют собой варианты китайского JAC JS4. С начала года цены на них дважды повышали: в июне автомобили подорожали на 1%, в августе — на 11%.

На 2023 год запланирован дебют «Москвича 6», который станет серийной моделью, а также еще одного кроссовера. Кроме того, в текущем году «Москвич» планирует выпустить 50 тыс. автомобилей (из них 10 тыс. электромобилей).

Милена Костерева

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