Авторынок набирает обороты

Автомобили в России вновь прибавили в цене, причем как на первичном, так и на вторичном рынке. Средний чек на новые машины в целом по стране в первом полугодии вырос почти до 2 млн руб. — на 12% по сравнению с тем же периодом 2022-го, подсчитали специалисты компании «СберАвто» и аналитического ресурса «Чек Индекс». Авто с пробегом подорожали на 18% — 1,3 млн руб. В столице суммы выше. Новый автомобиль в среднем обходился чуть меньше чем в 3 млн руб., а подержанный — в 1,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Но почему машины не прекратили дорожать? И к чему в перспективе готовиться их покупателям? Соучредитель автоцентра «Долавто» Сергей Климов считает, что во многом на цены повлияло заметно изменившееся предложение:

«Новые машины начали завозить из других источников, в основном из Китая, и идут в основном дорогие. Авто меньше 2 млн руб. на рынке в принципе мало. Что касается автомобилей с пробегом, тут ситуация зависит от продаж новых машин. Как только снизилось количество вариантов в среднем сегменте, такие предложения пропали и на вторичном рынке. Люди перестали покупать новые машины из-за того, что их нет в том ценовом диапазоне, в котором они готовы их приобрести. Соответственно, многие продолжают ездить на автомобилях, которые планировали продавать, но теперь решили оставить».

Российские власти с 1 августа в разы подняли ставки утилизационного сбора на автомобили. Кроме того, на прошлой неделе доллар на бирже пробивал психологическую отметку в 100 руб. Все это напрямую может повлиять и на стоимость автомобилей в дальнейшем, говорит президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов:

«Первый и самый главный фактор — это утильсбор, он был повышен крайне сильно. Второй — курс доллара. Практически все планировали бизнес из расчета пары доллар-рубль в диапазоне 82-85 руб. На сегодня мы фиксировали курсы по закупкам от 93 руб. до 100 руб. за доллар. За эти деньги проводилась таможенная очистка автомобиля и платежи. Никоим образом цена после этого не могла оставаться на месте. Новые автомобили — это валюта. На сколько поднимается курс, на столько увеличиваются и цены. Но не стоит забывать об одной очень важной вещи: всегда есть автомобили на которые действуют дополнительные и очень приятные скидки».

Цены на новые автомобили в ближайшей перспективе могут расти не так сильно, как в первом полугодии, поскольку на рынок должно выйти больше моделей среднего и нижнего сегментов, считает руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев:

«Lada Vesta играет свою роль, потому что стоит 1,3-1,5 млн руб. Однако она еще не могла глобально повлиять на среднюю цену автомобиля по полугодию. АвтоВАЗ уже поднял цены на верхнюю линейку своих машин, правда, пока на Vesta незначительно –— 1,5-2%. Если АвтоВАЗ будет выполнять свои производственные планы, что они объявили, это, конечно, повлияет на среднюю цену машины влиять. Плюс потихоньку раскачивается "Автотор" с Baik, не суперобъемы, но свою лепту в среднюю цену он будет вносить. Сомневаюсь, что производители станут понижать стоимость авто, отказываясь от большой доходности. Однако сильно ее увеличивать тоже будет сложно, потому что их продукцию за такие деньги просто не будут покупать».

Продажи машин в России за первое полугодие выросли как на первичном, так и на вторичном рынках. По данным «Автостата», с января по июнь в стране купили свыше 400 тыс. новых автомобилей — на 14% больше, чем за шесть месяцев 2022-го. В то же время россияне приобрели без малого 2,8 млн машин с пробегом. В этом сегменте рынок увеличился почти на 27%.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Расулов