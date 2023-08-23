Бензину отольется курс

Ажиотажный спрос на нефтепродукты на бирже, а также рост привлекательности экспорта на фоне возобновившегося ослабления рубля подняли оптовую стоимость бензина Аи-95 до очередного исторического рекорда. Дизтопливо и бензин Аи-92 дорожают менее уверенно: цены держатся возле уровня, при превышении которого нефтяные компании могут лишиться многомиллиардных выплат по демпферу в августе. Динамика оптовых цен постепенно перекладывается в розничные: по данным Росстата, бензин на минувшей неделе подорожал на 0,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Стоимость биржевых партий бензина марки Аи-95 в европейской части России 23 августа почти достигла 71 тыс. руб. за тонну (рост на 1,3%), что является новым абсолютным рекордом. Котировки растут второй день подряд после небольшой передышки в начале недели, когда они опустились ниже уровня 70 тыс. руб. за тонну. Цена на бензин АИ-92 показывала более долгосрочную коррекцию — с 17 до 22 августа, но накануне увеличилась на 1,6%, до 62,7 тыс. руб. за тонну. Шла вверх стоимость и дизельного топлива, хотя менее динамично, чем бензина (на 0,3%, до 66,4 тыс. руб. за тонну). Стоимость дизтоплива пока ощутимо ниже достигнутого 17 августа пика в 67,9 тыс. руб. за тонну.

Основная причина возобновления роста стоимости топлива — динамика курса рубля, который вновь стал ослабевать, увеличивая экономическую привлекательность экспорта. Кроме того, спрос на внутреннем рынке остается высоким в сезон отпусков, а предложение ограничено из-за ремонтов на нескольких НПЗ. Правительство анонсировало возможные механизмы борьбы с незаконным экспортом за счет снижения числа поставщиков, но окончательные решения до сих пор не приняты.

Помимо этого, спрос на нефтепродукты, в первую очередь дизельное топливо, увеличился с уборочной и началом осенней посевной.

На фоне этого Минэнерго 22 августа уже рекомендовало нефтяным компаниям сдерживать мелкооптовые цены на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах.

В министерстве признали «некоторые сложности с ритмичностью поставок» по железной дороге в южном направлении в туристический сезон. Впрочем, в ОАО РЖД проблему связали с тем, что на юге отмечается длительный простой цистерн в ожидании слива грузополучателями.

Цены на Аи-92 и дизтопливо сейчас находятся практически на уровне, при котором нефтяные компании могут потерять выплаты по демпферу за август.

Формула демпфера — компенсаций, которые нефтяные компании получают за поставку топлива на внутренний рынок — содержит индикативную цену внутреннего рынка, и если фактические оптовые цены отклоняются от индикативной более чем на 10% для бензина и 20% для дизтоплива, демпфер обнуляется. По расчетам независимого эксперта Михаила Турукалова, компании рискуют потерять демпфер, если средние за оставшиеся шесть торговых дней августа индексы дизтоплива и Аи-92 составят порядка 67,7 тыс. руб. за тонну и 63,6 тыс. руб. за тонну соответственно.

Между тем августовский демпфер благодаря росту цен на нефть и ослаблению рубля может стать самым большим за последние полтора года, по оценке Reuters. Так, субсидия для автобензина по итогам августа может вырасти на 46% по сравнению с июлем, до 39,7 тыс. руб. за тонну, для дизтоплива — на 55%, до 33,4 тыс. руб. за тонну.

В июле совокупные выплаты по демпферу, по данным Минфина, составили 78,6 млрд руб.

Михаил Турукалов также добавляет, что вклад в рост цен 23 августа могла внести попытка биржи СПбМТСБ ввести новый формат торгов — аукцион открытия на некоторых заводах европейской части России, а также отсутствие доступно изложенных разъяснений и рекомендаций от биржи, каким образом следует использовать этот инструмент, анонсированный лишь 21 августа в конце рабочего дня. Это привело к массовому выставлению 23 августа заявок на покупку с максимально возможными ценами («в потолок»), из-за чего аукционы открытия по бензину Аи-92 не состоялись и было заключено лишь несколько маркерных аукционных сделок с дизтопливом, отмечает эксперт. «Попытки биржи вмешиваться в механику торгов лишь добавляют участникам рынка уверенности, что проблему высоких цен невозможно решить за счет увеличения продаж бензина и дизтоплива»,— сказал Михаил Турукалов.

Рост оптовых цен в последние недели активно перекладывается в ценники на АЗС. По данным Росстата, за неделю, завершившуюся 21 августа, средняя стоимость бензина в России выросла на 0,6%, а с начала месяца — на 1,7%. С начала года бензин на АЗС подорожал на 6,6%, что уже почти вдвое превышает накопленную инфляцию (3,6%).

Ольга Мордюшенко