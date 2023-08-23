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Коммерсантъ FM
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Биржевая цена АИ-95 вновь обновила рекорд

Биржевая стоимость марки «Премиум-95» в европейской части России по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла за день на 1,32%, до 70,959 тыс. руб. за тонну, обновив исторический рекорд. Предыдущее рекордное значение наблюдалось 18 августа — 70,123 тыс. за тонну.

Летнее дизельное топливо подорожало на 0,27%, до 66,397 тыс. руб. за тонну. Стоимость бензина АИ-92 выросла на 1,63%, до 62,694 тыс. руб. за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей поднялась на 0,53%, до 67,806 тыс. руб. за тонну, топочного мазута — на 0,46%, до 32,58 руб. за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов выросла на 18,14%, до 29,012 тыс. руб. за тонну. На Урале и в Сибири этот вид топлива подорожал на 21,25%, до 25,319 тыс. руб. за тонну.

2 августа правительство России обязало нефтяников увеличить продажи топлива пятого класса на бирже с 12% до 13% от производства бензина. В отношении дизеля доля по решению властей была увеличена с 8,5% до 9,5%. Оптовая стоимость бензина на СПбМТСБ в прошлом месяце несколько раз обновляла исторические максимумы.

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