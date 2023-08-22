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Коммерсантъ FM
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обновлено 03:29

В многоэтажном доме в подмосковном Красногорске выбило стекла, повреждены машины

Есть обновление. Воробьев подтвердил повреждение остекления многоэтажки в Подмосковье из-за БПЛА

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В многоэтажном доме в Красногорске Московской области нарушено остекление, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Также повреждено несколько машин, припаркованных возле дома.

«В Красногорске зафиксировано повреждения остекление на нескольких этажах в одном из многоэтажных жилых домов»,— сказал собеседник российского госагентства.

Причина не уточняется. Очевидцы сообщали о звуке взрыва над Красногорском. В соцсетях публикуют фото и видео обломков под окнами многоквартирных домов.

Все московские аэропорты приостанавливали прием и отправку самолетов. Ранее в августе такие меры принимались во время атак беспилотниками.

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