В многоэтажном доме в подмосковном Красногорске выбило стекла, повреждены машины

Есть обновление. Воробьев подтвердил повреждение остекления многоэтажки в Подмосковье из-за БПЛА
В многоэтажном доме в Красногорске Московской области нарушено остекление, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Также повреждено несколько машин, припаркованных возле дома.
«В Красногорске зафиксировано повреждения остекление на нескольких этажах в одном из многоэтажных жилых домов»,— сказал собеседник российского госагентства.
Причина не уточняется. Очевидцы сообщали о звуке взрыва над Красногорском. В соцсетях публикуют фото и видео обломков под окнами многоквартирных домов.
Все московские аэропорты приостанавливали прием и отправку самолетов. Ранее в августе такие меры принимались во время атак беспилотниками.