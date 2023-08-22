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Коммерсантъ FM
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Представители бизнеса рассказали о нехватке топлива на АЗС

Российские регионы столкнулись с дефицитом топлива на АЗС, рассказали «Известиям» представители топливного бизнеса. О нехватке топлива на заправках заявили в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской и Новосибирской областях, а также в Калмыкии и Крыму.

Генеральный директор ООО «Мосрегионгаз» (сеть работает на территории Крыма) Герман Колотов рассказал «Известиям», что нехватка топлива на заправках образовалась в Крыму, Краснодарском крае и других южных регионах России. По его словам, дефицит возник в результате нарушений срока доставки грузов по железным дорогам в адрес грузополучателей.

«В прошлом месяце не хватало АИ-95, теперь на некоторых заправках нет АИ-92 и дизеля. Это связано с задержками доставки по железной дороге — поезда из Центральной России с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков, из-за чего в моменте образуется дефицит»,— рассказал господин Колотов.

Президент ассоциации грузоперевозчиков «Грузавтотранса» Владимир Матягин подтвердил изданию отсутствие в продаже дизеля на заправках в южных регионах. По словам господина Матягина, на отдельных АЗС в южных регионах покупателям специально говорят, что колонка с топливом сломана.

Об исчезновении бензина на некоторых заправках Самарской области заявила управляющий партнер сети АЗС в регионе GP Vympel Екатерина Савкина. Об аналогичной проблеме изданию рассказал руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергей Лацких, а также участники топливного рынка в Рязанской области. В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что направили обращение в Минэнерго и Минтранс по вопросам роста цен на дизельное топливо и перебоев с его поставками.

17 августа Министерство экономики и торговли Калмыкии сообщило, что в Элисте возникли перебои с бензином, причиной был назван ремонт на нефтеперерабатывающих заводах. Ведомство обратилось в Федеральную антимонопольную службу для предотвращения подорожания бензина.

В России к августу назрел топливный кризис из-за роста оптовых цен. 18 августа биржевая цена АИ-95 в очередной раз побила рекорд. За день бензин АИ-95 подорожал до 70,123 тыс. руб. за 1 т. Однако бензин АИ-92 подешевел до 62,455 тыс. руб. за 1 т. В правительстве планируют решить ситуацию за счет увеличения обязательных продаж на бирже и ограничения числа экспортеров бензина.

Подробнее — в приложении «Ъ» «Бензин не дотекает до рынка».

Милена Костерева

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