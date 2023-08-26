На Кубани самой популярной легковой машиной стала Haval, а грузовой — «КАМАЗ»

В Краснодарском крае подвели итоги продаж за первое полугодие 2023 года. Самыми популярными среди легковых автомобилей стали Haval, LADA, Hyundai, BMW, Toyota и Mercedes-Benz. Из грузовых машин спросом пользовались «КАМАЗ», DongFeng, «Тонар» и Shacman. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили эксперты компании «Интерлизинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кубанские новости Фото: Кубанские новости

По словам руководителя филиала компании «Интерлизинг» в Краснодаре Алексея Бородинова, доля продаж легкового транспорта за первое полугодие 2023 года по Краснодару от общего объема сделок составляет 28,3%, а грузового транспорта — 27,6%.

Популярность Haval эксперт объясняет тем, что по сравнению с другими производителями азиатского автопрома, эта марка более длительный период представлена в России. «Она успела полюбиться автомобилистам. Также лучше налажен сервис и поставка запчастей данного бренда. Стоит отметить, что модельный ряд Haval включает внедорожники и кроссоверы в среднем ценовом сегменте, что делает эти автомобили более привлекательными в сравнении с предложениями конкурентов»,— поясняет Алексей Бородинов.

Что касается LADA, то наибольшим спросом, по данным эксперта, пользуются LADA Niva и LADA 4х4, так как это бюджетные модели с повышенной проходимостью, которые востребованы у работников сельскохозяйственной, а также дорожно-строительной отраслей.

«Hyundai, BMW, Toyota и Mercedes-Benz поставляют по параллельному импорту. Это марки премиум-сегмента для клиентов, которые привыкли к европейским брендам и могут позволить себе приобрести данные авто даже за большую цену, чем ранее»,— говорит Алексей Бородинов.

Он добавляет, что в сегменте грузового транспорта рынок сместился в сторону отечественного автопрома. «Здесь мы отмечаем повышенный спрос на грузовые автомобили марки “КАМАЗ” и прицепной техники марки “Тонар”. Также популярны грузовики азиатского автопрома такие как DongFeng и Shacman. Эти производители поставляют на российский рынок седельные тягачи и самосвалы различных модификаций»,— рассказывает руководитель.

Он также отмечает, что повысился спрос и на транспорт вторичного рынка. Бизнес все чаще пополняет автопарки посредством техники бывшей в употреблении.

Как правило, популярностью на Кубани пользуются б/у грузовые автомобили европейского производства: Mercedes-Benz, MAN и Volvo.

Маргарита Синкевич

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