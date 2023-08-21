BMW и Audi отключили дилеров

BMW и Audi отключили российских дилеров от программного обеспечения. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на игроков рынка. Речь идет, в частности, о системах, которые позволяют проводить техобслуживание и диагностику. Это может увеличить сроки ремонта машин. “Ъ FM” также направил запросы дилерам. В «Автодоме», например, рассказали, что оригинальные сервисы BMW работают без перебоев, кроме того, в запасе у компании есть «дополнительные резервные каналы доступа к ПО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Кто пострадает от этого в первую очередь? И могут ли дилеры обойти запрет? Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль отметил, что проблемы могут возникнуть только со сложным ремонтом:

«Все дилеры этого давно ждут, мы прекрасно понимаем — тенденция продолжится. Конечно же, новость не очень хорошая, но и нельзя сказать, что ситуация безнадежная. Есть много аналогов инструментов и программ, которые позволяют осуществлять ремонт во всех моделях без исключения. Но привычный способ его осуществления придется немного изменить.

Сроки — это первая сложность. Компетенция персонала — вторая. Если раньше можно было заехать к любому официалу и устранить почти все проблемы, требующие профессионального оборудования и инструментов, то сейчас такое обслуживание могут проводить только более продвинутые дилеры. Остальные просто не будут браться за определенные виды ремонта. Но, как правило, это касается лишь сложных случаев. Если мы говорим про базовые вещи — замена масел, фильтров, мелкого ремонта подвески — на это решение BMW и Audi никак не повлияет. Как делали, так и будем делать».

На прошлой неделе стало известно, что немецкий концерн Mercedes-Benz также отключил российских дилеров от программного обеспечения. Правда, как сообщили “Ъ FM” в компании, это произошло еще в апреле 2023 года, когда производитель продал бизнес в России. Официальный дистрибутор автомобилей марки подчеркивал, что продолжает выполнять гарантийные обязательства.

Игроки рынка давно готовились к отключению программ, отметил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Однако решить проблемы с машинами, которые были выпущены недавно, им будет непросто:

«Независимые технические центры, которые занимались обслуживанием BMW, Audi и Mercedes-Benz уже давно к этому готовы. Они пользуются или вскрытыми программами, или подключаются через третьи страны с помощью VPN и так далее. Но глобально вопрос решается. Открытым является только онлайн-обслуживание самых современных автомобилей — либо нет подходящих программ, либо существуют ограничения.

В том случае, если программным обеспечением занимаются независимые компании, то этот доступ осуществляется гораздо проще, если же этой историей ведает производитель, как в некоторых концернах, то чуть сложнее. В худшем случае машины отправляются в страны Таможенного союза, и уже там вопросы решаются на месте. Но таких автомобилей не так много».

При этом у мировых концернов остаются в России клиенты, машины которых еще находятся на гарантии. Вероятно, некоторые работы из-за отключения ПО могут быть недоступны. Однако обращение в суд здесь вряд ли поможет решить ситуацию, отметил юрист компании Uppercase Legal Тамрин Дарбаков:

«Безусловно, владельцы таких авто могут инициировать судебные разбирательства и подать иски, но это не будет столь эффективной мерой. Ограничение доступа к программному обеспечению, которое изначально закладывалось в стоимость машины, как нам кажется, можно квалифицировать как обман потребителей. Но из-за санкций это считается форс-мажором, что снимает ответственность с BMW и Audi.

Это затруднит вероятность успешного обращения в суд. Концерны уходят от ответов на вопросы о проблемах программного обеспечения, и дилеры тоже не выносят ситуацию в судебную плоскость. У большинства иностранных компаний в России остались доли, чтобы они могли вернуться. А дилеры не подают в суд на производителей, чтобы не испортить с ними взаимоотношения и в дальнейшем продолжить работу».

Некоторые автомобильные бренды отключили также работу своих приложений в России: так поступили, в частности, Mercedes-Benz, Kia, Renault, Nissan. Они позволяли, например, дистанционно заводить двигатель, закрывать и парковать автомобиль. Подобные сервисы от BMW и Audi продолжали работать.

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Елена Иванова