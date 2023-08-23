Украинский дрон сбили из ружья

Как стало известно “Ъ”, украинский ударный беспилотник, направлявшийся в столицу, над подмосковным Красногорском был сбит военными не из зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С1», который обычно используется в регионе для отражения воздушных атак, а с помощью антидронового ружья. Подобное оружие активно применяется в зоне СВО и на границе с Украиной, но впервые успешно было использовано в столичном регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сбитый дрон выбил стекла в доме и автомобилях

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сбитый дрон выбил стекла в доме и автомобилях

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В 2:55 полиция получила сообщения от граждан о мощном взрыве в подмосковном Красногорске. Выехавшие на место патрульные установили, что дрон самолетного типа взорвался над 25-этажным четырехподъездным кирпичным домом, расположенным по адресу Красногорский бульвар, 10.

Ударом взрывной волны и обломками БПЛА были повреждены крыша дома, вентиляционные шахты, несколько десятков окон (разбиты стекла, выпали москитные сетки), а также 15 автомобилей, припаркованных во дворе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что силами ПВО в Подмосковье были перехвачены два беспилотника. Один после этого рухнул в Часцах в Одинцовском городском округе, а второй — в Красногорске, в Павшинской пойме. Особое внимание властей привлекло ЧП в Красногорске. В обоих случаях обошлось без пострадавших, но взрыв в районе поймы повредил машины и дом. Власти организовали обход квартир, чтобы потом восстановить повреждения.

В Росавиации сообщили, что из соображений безопасности столичные аэропорты Внуково и Домодедово в ночь на вторник ограничивали прием самолетов. «Девять пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты. После отмены ограничений на использование воздушного пространства в 4:30 пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения»,— отметили в ведомстве.

В Минобороны подтвердили отражение очередного налета дронов ВСУ на столичный регион. «Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области»,— сообщили в военном ведомстве, подчеркнув, что пострадавших и сильных разрушений «в ходе пресечения террористических атак» удалось избежать.

Отметим при этом, что силы Первой армии ПВО, охраняющей небо над столичным регионом, ночью работали в усиленном режиме, так как в преддверии Дня Государственного флага России ожидались подобные налеты. Впрочем, большинство сигналов о БПЛА, поступивших от граждан, оказались ложными. Только полиция проверила около 150 сообщений, но абсолютное большинство из них не подтвердились. Интересно, что абсолютный рекорд установили жители городского округа Истра, сообщившие только за ночь о 38 объектах в небе.

Кстати, накануне два беспилотника были также уничтожены в регионе. Один сбит из «Панциря» над городским округом Истра. От падений обломков дрона, в том числе недалеко от дома главного редактора RT Маргариты Симоньян, пострадали два местных жителя, были повреждены несколько крыш и заборы.

«Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений»,— написала госпожа Симоньян в Telegram-канале.

Второй нейтрализованный дрон упал возле вышки сотовой связи, принадлежащей ПАО «МегаФон», в Рузе. В результате была немного повреждена антенная тарелка, но никто не пострадал.

Интересно, что, по данным источников “Ъ”, беспилотник, летевший минувшей ночью над Красногорском, был сбит стрелком-наблюдателем, вооруженным противодронным ружьем. От воздействия на него БПЛА взорвался в воздухе и развалился на части.

Установить типы уничтоженных дронов пока не удалось из-за их сильного разрушения. Сделать это предстоит экспертам ФСБ в рамках расследования уголовных дел о терроризме (ст. 205 УК РФ), которые уже возбудили или собираются возбудить следственные органы СКР Подмосковья. Предполагается, впрочем, что и в этих атаках могли быть задействованы БПЛА типа «Бобер», которые ранее попадали в высотки «Москва-Сити» и «Экспоцентр».

Николай Сергеев