Биржевая цена АИ-95 впервые превысила 72 тыс. руб. за тонну

Биржевая стоимость бензина марки «Премиум-95» в европейской части России поднялась выше 72 тыс. руб. за тонну, вновь обновив исторический рекорд, следует из данных торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена АИ-95 за день увеличилась на 0,95%, до 72, 458 тыс. руб. за тонну. Бензин этой марки обновляет рекорды третий день подряд. 24 августа она поднялась до 71,746 тыс. руб. за тонну.

Летнее дизельное топливо подорожало на 0,76%, до 66,529 тыс. руб. за тонну. Биржевая цена АИ-92 увеличилась до 63,086 тыс. руб. за тонну (+1,05%). Между тем стоимость авиакеросина снизилась на 2,29%, до 66,623 тыс. руб. за тонну. Цена топочного мазута выросла на 2,01%, до 33,787 тыс. руб. за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов уменьшилась на 6,59%, до 26,642 тыс. руб. за тонну. На Урале и в Сибири цена СУГ снизилась на 6,44%, до 22,587 тыс. руб. за тонну.

Оптовая стоимость бензина на СПбМТСБ в прошлом месяце несколько раз обновляла исторические максимумы. 2 августа правительство обязало нефтяников увеличить продажи топлива пятого класса на бирже с 12% до 13% от производства бензина, а дизеля — с 8,5% до 9,5%.

Лусине Баласян