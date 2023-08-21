«Автотор» выпустит новые модели BAIC и Kaiyi этой осенью

Калининградский завод «Автотор» начнет выпуск китайских кроссоверов Kaiyi X7 Kunlun, а также BAIC X55 и X75 осенью 2023 года. Об этом было заявлено на презентации компании, представленной на пресс-конференции в рамках форума MIMS, сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Автотор» Фото: «Автотор»

15 августа «Автотор» начал производство кроссовера BAIC X55. Выпуск автомобилей BAIC в Калининграде стартовал в апреле, а до конца года планируется поставить на конвейер семь моделей бренда. Стоимость новых моделей не названа, как и сроки начала продаж кроссоверов в России. В настоящее время завод занимается сборкой седана U5 Plus и кроссовера X35. В этом месяце в рамках сотрудничества с китайской компанией JMC «Автотор» также начал производство трех моделей бренда.

14 августа в интервью телеканалу «Каскад», опубликованном в Telegram-канале компании, основатель и главный акционер компании Владимир Щербаков рассказал, что «Автотор» заключил контракт с пятью крупными китайскими компаниями. О каких именно компаниях идет речь — не уточняется.

«Автотор» — российское автосборочное предприятие в Калининграде, основанное в 1996 году. Компания первой стала выпускать автомобили иностранных брендов в России. В мае 2022 года предприятие ушло в простой, в начале 2023-го «Автотор» начал налаживать производство.