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Коммерсантъ FM
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Дроны налетали на страховку

Могут ли россияне рассчитывать на компенсацию за повреждение имущества БПЛА

Россияне могут не получить полного возмещения ущерба из-за атак беспилотников. Это касается прежде всего компенсаций за поврежденный автомобиль, говорят собеседники “Ъ FM”. На выплаты можно рассчитывать только если авто было застраховано. Хотя и в этом случае все зависит от конкретной ситуации, отмечают эксперты. За последние два дня в столичном регионе произошло несколько атак беспилотников. Из-за этого пострадало еще одно здание в районе «Москва-Сити», а также несколько жилых домов и автомобилей в Подмосковье. Тему продолжит Владислав Викторов.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В ночь на 23 августа Минобороны отчиталось об уничтожении трех беспилотников в столичном регионе. Один из них сбили в Можайском округе, второй — в небе над Химками, а третий подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы в районе «Москва-Сити». Дрон сбился с курса и врезался в 12 этаж недостроенного комплекса Moscow Towers. Из фасада выбило несколько огромных стеклоблоков. По данным информагентств, площадь повреждений составила примерно 100 квадратных метров.

Как работает алгоритм защиты столицы от беспилотников

Как работает алгоритм защиты столицы от беспилотников

В начале августа башня комплекса IQ-квартал дважды подверглась атакам беспилотников. В ней находятся офисы нескольких ведомств, в том числе Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторга. Там по-прежнему продолжаются восстановительные работы. И, по словам главного редактора информационного агентства «Строительство» Александра Гусева, на это уйдет несколько месяцев, даже несмотря на то, что здания несильно пострадали:

«Для конструкций и в первом, и во втором случае это комариный укус. Зданиям никакого вреда не будет, потому что они спроектированы с учетом атаки самолетов в Америке в 2001 году. Однако учитывая, что у нас прямые связи с зарубежными заводами сейчас прерваны, стекла заказывают через посредников. На это может уйти несколько месяцев».

Куда сильнее разрушения оказались в Химках. Там на несколько зданий упали не только обломки беспилотника, но еще и куски ракеты из комплекса «Панцирь», которой сбили дрон. Повреждения получили магазин, склад, а также частный дом — ему снесло часть второго этажа. Местные власти заявили, что уже начали ремонт.

А в ночь на вторник беспилотник упал на жилую многоэтажку в Красногорске. Повреждения получили не только крыша дома и десятки окон, но еще и 15 автомобилей. И если жилье местные власти восстановят, то вот машины вряд ли будут ремонтировать, отмечает управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков:

«Если имущество не застраховано, то по общему правилу отвечает за такой ущерб лицо, его причинившее. В данном случае установить, кто именно запустил дрон, практически нереально. В такой ситуации предусмотрены компенсации от государства за ущерб, причиненный имуществу в результате террористических актов.

Но важно, чтобы само событие было признано терактом. Компенсация, кстати, небольшая и предоставляется не в отношении любого имущества. Шансов на возмещение ущерба за поврежденный автомобиль в такой ситуации нет».

Однако даже с каско могут возникнуть проблемы. Местные жители в чатах рассказывают, что пока безуспешно пытаются добиться компенсаций от страховых. Как поясняет заместитель гендиректора компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов, формальных поводов отказаться клиентам в выплатах нет, но все зависит от деталей:

«Теоретически в каско входит страхование от падения любых предметов. А поскольку у нас нет войны, а война является исключением автоматических покрытий, вероятнее всего, это будет признано страховым случаем.

На что имеют право пассажиры при вынужденной посадке самолета в другом городе

На что имеют право пассажиры при вынужденной посадке самолета в другом городе

Хотя если это кто-то признает это актом диверсии, тогда по каско защита не сработает. В обычные условия по данному виду страхования терроризм и диверсии не включаются. Все зависит от заключения компетентных органов».

В таком случае можно будет надеяться только на то, что в региональных бюджетах заложены средства на «непредвиденные расходы». Тогда в рамках обращений к главам администраций можно попытаться добиться возмещений, говорят юристы. Но возможно будет проще самому починить автомобиль.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

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