Дроны налетали на страховку

Россияне могут не получить полного возмещения ущерба из-за атак беспилотников. Это касается прежде всего компенсаций за поврежденный автомобиль, говорят собеседники “Ъ FM”. На выплаты можно рассчитывать только если авто было застраховано. Хотя и в этом случае все зависит от конкретной ситуации, отмечают эксперты. За последние два дня в столичном регионе произошло несколько атак беспилотников. Из-за этого пострадало еще одно здание в районе «Москва-Сити», а также несколько жилых домов и автомобилей в Подмосковье. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В ночь на 23 августа Минобороны отчиталось об уничтожении трех беспилотников в столичном регионе. Один из них сбили в Можайском округе, второй — в небе над Химками, а третий подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы в районе «Москва-Сити». Дрон сбился с курса и врезался в 12 этаж недостроенного комплекса Moscow Towers. Из фасада выбило несколько огромных стеклоблоков. По данным информагентств, площадь повреждений составила примерно 100 квадратных метров.

В начале августа башня комплекса IQ-квартал дважды подверглась атакам беспилотников. В ней находятся офисы нескольких ведомств, в том числе Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторга. Там по-прежнему продолжаются восстановительные работы. И, по словам главного редактора информационного агентства «Строительство» Александра Гусева, на это уйдет несколько месяцев, даже несмотря на то, что здания несильно пострадали:

«Для конструкций и в первом, и во втором случае это комариный укус. Зданиям никакого вреда не будет, потому что они спроектированы с учетом атаки самолетов в Америке в 2001 году. Однако учитывая, что у нас прямые связи с зарубежными заводами сейчас прерваны, стекла заказывают через посредников. На это может уйти несколько месяцев».

Куда сильнее разрушения оказались в Химках. Там на несколько зданий упали не только обломки беспилотника, но еще и куски ракеты из комплекса «Панцирь», которой сбили дрон. Повреждения получили магазин, склад, а также частный дом — ему снесло часть второго этажа. Местные власти заявили, что уже начали ремонт.

А в ночь на вторник беспилотник упал на жилую многоэтажку в Красногорске. Повреждения получили не только крыша дома и десятки окон, но еще и 15 автомобилей. И если жилье местные власти восстановят, то вот машины вряд ли будут ремонтировать, отмечает управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков:

«Если имущество не застраховано, то по общему правилу отвечает за такой ущерб лицо, его причинившее. В данном случае установить, кто именно запустил дрон, практически нереально. В такой ситуации предусмотрены компенсации от государства за ущерб, причиненный имуществу в результате террористических актов.

Но важно, чтобы само событие было признано терактом. Компенсация, кстати, небольшая и предоставляется не в отношении любого имущества. Шансов на возмещение ущерба за поврежденный автомобиль в такой ситуации нет».

Однако даже с каско могут возникнуть проблемы. Местные жители в чатах рассказывают, что пока безуспешно пытаются добиться компенсаций от страховых. Как поясняет заместитель гендиректора компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов, формальных поводов отказаться клиентам в выплатах нет, но все зависит от деталей:

«Теоретически в каско входит страхование от падения любых предметов. А поскольку у нас нет войны, а война является исключением автоматических покрытий, вероятнее всего, это будет признано страховым случаем.

Хотя если это кто-то признает это актом диверсии, тогда по каско защита не сработает. В обычные условия по данному виду страхования терроризм и диверсии не включаются. Все зависит от заключения компетентных органов».

В таком случае можно будет надеяться только на то, что в региональных бюджетах заложены средства на «непредвиденные расходы». Тогда в рамках обращений к главам администраций можно попытаться добиться возмещений, говорят юристы. Но возможно будет проще самому починить автомобиль.

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